Производителям ж/д вагонов и автомобилей направят 667,5 млн рублей

Москва, , 08:29 — REGNUM На поддержку производства высокотехнологичной продукции выделено 667,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Кроме того, средства пойдут на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции.

В частности, средства пойдут на оказание поддержки производителям железнодорожных вагонов, сельскохозяйственной техники и автомобилей, поставляющим свою продукцию в том числе за рубеж.

В официальном сообщении отмечается, что в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены не были.

Средства предназначены для оказания поддержки производителям железнодорожных вагонов, сельскохозяйственной техники и автомобилей, поставляющим свою продукцию в том числе за рубеж.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ27 июля 2017 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на поддержку производства высокотехнологичной продукции правительство РФ направило 13 млрд рублей.

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