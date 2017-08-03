Чудеса реновации: москвичам предложат альтернативный вариант расселения

Москва, , 08:03 — REGNUM Новый вариант выбора жилья для москвичей, которые будут выселены из ветхих пятиэтажек в рамках программы реновации, будет предложен властями российской столицы, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на чиновника в мэрии Москвы.

Предложение заключается в следующем: москвичи смогут переехать в квартиру большей площади, но в более дешевом районе. Доплата не понадобится.

«Обсуждаемый механизм позволяет жильцам сносимого дома выбрать новую квартиру с большей площадью без доплаты», — сказал московский чиновник.

Уточняется, что разница в цене на одинаковое по площади жилье в разных районах может доходить до 15%.

Издание отмечает, что в результате применения такого варианта может возникнуть дефицит дешевого жилья.

Напомним, программа реновации жилого фонда Москвы предусматривает снос ветхих пятиэтажных домов, не подлежащих капитальному ремонту. Жившие в них люди будут расселены в другое жилье.

19 июля депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект о налоговых льготах для граждан, проживающих в Москве и подпадающих под программу реновации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа московский мэр Сергей Собянин назвал число домов, включенных в программу реновации в Москве — 5 144.

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