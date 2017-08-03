«Нефть отыграла потери»

Москва, , 07:48 — REGNUM Торги по нефти 2 августа завершились ростом. Рост котировок начался с европейской сессии и усилился после выхода официальных данных Минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Согласно опубликованным данным, запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 28 июля, уменьшились на 1,5 млн до 481,9 млн баррелей (прогноз был — 2,957 млн баррелей).

Запасы бензина в США сократились на 2,5 млн, до 227,7 млн баррелей. (прогноз был — 0,636 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 0,2 млн баррелей, до 149,4 млн баррелей (прогноз был — 0,525 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю увеличилась на 20 тысяч, до 9,43 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 3 августа, нефть торгуется в небольшом минусе. Баррель Brent стоит $52,13. Покупатели отыграли около 70% потерь понесенных 1 августа. Технически им ничего не мешает вернуться к уровню $52,67. Сохраняется потенциал роста до $54,54 к середине августа.

Напомним, 2 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,12%, до $52,36 за баррель, WTI — на 0,89%, до $49,73 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $50,0 за баррель.

Читайте также: «Нефть нашла баланс на новых уровнях»