«Татфондбанк» пытается вернуть 724,4 млн рублей из «кармана» инвестора

Казань, , 05:43 — REGNUM

Банк, от падения которого пострадали свыше 16 тыс. клиентов, пытается войти в состав кредиторов ликвидируемой инвестиционно-финансовой компании «Татинк» из Казани. Сумма требований ПАО «Татфондбанк» по восьми кредитам превышает 724,4 млн рублей. Ходатайство потенциального кредитора Арбитражный суд Татарии рассмотрит 7 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

По имеющейся информации, кроме вышеозвученной суммы «Татинк» задолжал «Татфондбанку» по другому кредиту более 51,88 млн рублей. Кредит был предоставлен компании в конце декабря 2015 года и обеспечен залогом — 12 квартирами в доме №19А в городе Звенигороде Московской области. Накануне должник произвёл оценку данного имущества. Его рыночная стоимость — 43,27 млн рублей.

ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Татинк» выступает также учредителем ещё трёх компаний, о планируемой подаче иска о банкротстве которых ранее заявил ПАО «Татфондбанк».

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Татинк» была создана 15 октября 2003 года. Учредители — два физических лица, а основной вид работы компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. ООО было признано банкротом в мае 2017 года и тогда же введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Иск был подан ООО «Автопаркинг», которому компания задолжала 371 тыс. рублей.

Конкурсный управляющий банка в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» также продолжает обжаловать сделки, совершённые в период, когда уже было известно о финансовых проблемах. Кроме того, одновременно с исками о банкротстве должников госкорпорация пытается опротестовать ликвидацию некоторых из них. В конце июля 2017 года Арбитражный суд РТ из-за недочётов вернул ПАО «Татфондбанк» иск о признании решения участников ООО «Полюс С» о ликвидации ООО «Атлас-Логистик» недействительным. Банк после устранения недочётов может повторно подать иск.

Некоторые клиенты не дожидаясь судебного решения вернули задолженность банку. Так, 27 июля Арбитражный суд РТ принял отказ от иска к ООО «АК Барс Дрожанное», чей долг превышал 31,16 млн рублей. Он был выплачен до рассмотрения дела по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство. Сейчас банк активно судится за отмену переводов средств и сделок, заключённых в период, когда стало известно о финансовых проблемах.

Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО до середины октября. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Также читайте: В отношении экс-главы «Татфондбанка» возбуждено ещё одно уголовное дело

По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

"Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.