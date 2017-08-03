Власти загоняют казну Биробиджана в кредит на 110 млн рублей

Биробиджан, , 04:51 — REGNUM Власти Биробиджана намерены взять в кредит 110 млн рублей, чтобы покрыть дефицит казны муниципального образования Еврейской автономной области. Два соответствующих аукциона в минувший вторник, 1 августа, были размещены на едином портале государственных закупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно официальной документации, финансовое управление мэрии Биробиджана рассчитывает взять один кредит на 60 млн рублей, другой — на 50 млн рублей. В обоих случаях ставка не должна превышать 11,7% годовых. Указанные денежные средства пойдут на покрытие дефицита городского бюджета.

На погашение кредитных обязательств власти региональной столицы предусмотрели в муниципальной казне около 10,8 млн рублей.

Проведение аукционов запланировано на 21 и 24 августа.

Из июньского выступления главы Биробиджана Евгения Коростелёва следует, что доходная часть бюджета в 2016 году составила 1,61 млрд рублей или 91,4% от запланированных доходов. За 2014−2016 годы казна недополучила 113 млн рублей налоговых и неналоговых доходов. Дефицит в 2016 году составил 70,9 млн рублей. От кредитных организаций было получено 260,9 млн рублей, погашено 190 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономная область входит в тройку регионов Дальнего Востока с наименьшим объёмом государственного долга. По состоянию на 1 июля 2017 года этот показатель составляет 5,3 млрд рублей, хотя месяцем ранее был 4,9 млрд рублей. Госдолг муниципалитетов ЕАО составляет 551 млн рублей.