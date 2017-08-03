ФАС не нашла нарушений в резком скачке цен на бензин на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 03:45 — REGNUM На Камчатке местное управление ФАС завершило проверку по факту резкого повышения цен на бензин, которое произошло на полуострове 24 июня, и не выявило нарушений. Как сообщили ИА REGNUM в управлении, основной поставщик и продавец топлива в регионе — Камчатнефтепродукт, обосновал свои действия ростом цен при закупке.

Антимонопольщики во время проверки документов выяснили, что основания компании реальны. При этом относительный рост розничных цен на нефтепродукты ниже относительного роста отпускных цен поставщика.

«То есть, такой признак нарушения антимонопольного законодательства, как установление монопольно высокой цены товара, в действиях Камчатнефтепродукта при установлении розничных цен отсутствует», — сказали в ФАС.

ИА REGNUM напоминает, что в июне цены на АЗС Камчатнефтепродукта выросли на все виды бензина сразу на 70 копеек. Аи-92 теперь стоит 44 рубля 60 копеек за литр, Аи-95 — 47 рублей 25 копеек. После повышения цен Камчатнефтепродуктом стоимость топлива изменилась и на заправках других продавцов топлива.

При этом ранее основной поставщик и продавец бензина на полуострове заявлял, что произошедшее на Камчатке повышение стоимости бензина на 70 копеек ниже увеличения налоговой нагрузки, уровня инфляции и средних темпов роста цен на нефтепродукты на Дальнем Востоке.