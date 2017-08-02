Работники псковского предприятия получили зарплату после забастовки

Псков, , 21:12 — REGNUM В Пскове сегодня, 2 августа, началась выплата задержанной заработной платы работникам муниципального предприятия «Комбинат благоустройства». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного совета профсоюзов, сотрудники получили уведомление о переводе средств на зарплатные карты и завтра приступят к исполнению своих обязанностей в полном объёме.

Факт выплаты зарплаты, задержанной более, чем на две недели, также подтвердили городские власти.

Утром 2 августа в Государственной инспекции труда в Псковской области состоялась встреча представителей ведомства, трудового коллектива, руководства предприятия и администрации Пскова. По факту задержки заработной платы будет проведена проверка и установлены ответственные за нарушения.

По данным Псковского областного совета профсоюзов, 15 работников предприятия остановили работу вчера, 1 августа, направив в адрес руководства МП г. Пскова «Комбинат благоустройства» уведомления. Задержка в выплате зарплаты составила 16 дней, причину сложившейся ситуации представителям рабочего коллектива руководство предприятия не пояснило. На данный момент представители профсоюза считают социально-трудовой конфликт урегулированным.

Напомним, что МП «Комбинат благоустройства» находится в процессе реорганизации в муниципальное казённое учреждение города Пскова «Специализированная служба». Управление городского хозяйства намеревалось завершить реорганизационные мероприятия в июле-августе. В случае неразрешения ситуации с невыплатой зарплаты псковские профсоюзы грозили городским властям «полномасштабными коллективными действиями на территории Пскова», о чём уведомили главу городской администрации Игоря Калашникова.