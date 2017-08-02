Инвестпрограмму Чувашия за полгода освоила на 16%: виноваты погода и жалобы

Чебоксары, , 20:34 — REGNUM Чувашия, которая стала второй в рейтинге состояния инвестиционного климата и долгое время щеголяла этим на правительственных мероприятиях, едва осваивает целевые бюджетные инвестиционные средства, в том числе федеральные. В I полугодии освоено порядка 16% предусмотренных средств, в том числе федеральных — 26,5%. Власти винят подрядчиков и ссылаются на плохую проектную документацию, жалобы в УФАС и погодные условия. Эти доводы приводится Минэкономразвития Чувашии по итогам социально-экономического развития республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о республиканской адресной инвестиционной программе (РАИП), на реализацию которой в 2017 году выделено 4649,5 млн рублей бюджетных инвестиций. По данным властей, в I полугодии фактическое финансирование выполненных работ на объектах РАИП составило 740,9 млн рублей (15,9% от годового лимита). В том числе, из предусмотренных 1666,4 млн рублей федеральных субсидий освоено 442 млн рублей (или 26,5%). Из республиканского бюджета предусмотрено на год 2841,9 млн рублей, из них в январе-июне освоено 9,7%. Средства местных бюджетов освоены на 15,8% (22,3 млн из 141,2 млн рублей годового лимита).

Хуже всего идёт строительство объектов физкультуры и спорта: по программе освоено 8,8% от годового лимита, или 56,9 млн рублей. Освоение бюджетных средств по объектам образования составило 304,9 млн рублей (32,7% от годового лимита), здравоохранения — 34,9 млн рублей (17,3%), дорожного хозяйства — 283,3 млн рублей (15,1%), культуры — 60,9 млн рублей (11,5%).

Власти называют несколько основных причин. В частности, ссылаются на необходимость корректировки проектной документации по ряду объектов РАИП и затягивание соответствующей работы. К примеру, это касается строительства средней школы в микрорайоне «Волжский-3», реконструкции здания стационара Городской детской больницы №2, строительства стадиона-площадки в селе Порецкое и планетария в парке им. А.Г. Николаева в Чебоксарах, реставрации здания полномочного представительства Чувашии при президенте России.

Ещё одна причина — «некачественная подготовка аукционной документации, наличие жалоб в УФАС, что ведет к затягиванию процедуры проведения торгов». В частности, это касается реконструкции тренировочного поля в селе Батырево, строительства сельских домов культуры в Янтиковском и Канашском районах.

В дорожном строительстве позднее начало работ связано с «неблагоприятными погодными условиями летом», а также корректировкой проектной документации на этапе строительства.

«Например, по сельским дорогам в Алатырском, Аликовском, Вурнарском и Моргаушском районах, по дорогам регионального значения — в Чебоксарском районе», — уточняется в документе.

Также виноваты и подрядчики, которые нарушают сроки выполнения планов. Ещё причина низкого освоения средств — несвоевременное оформление выполненных объемов работ подрядными организациями, затягивание государственными и муниципальными заказчиками согласования актов выполненных работ.

По данным Минэкономразвития Чувашии, в I полугодии 2017 года в рамках реализации мероприятий РАИП построен детский сад в микрорайоне «Садовый», завершено строительство дороги первого пускового комплекса в микрорайоне «Новый город», введены в эксплуатацию два модульных фельдшерско-акушерских пункта.