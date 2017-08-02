ООО «Донпромкабель» в ДНР вводит новые производственные мощности

Донецк, , 20:09 — REGNUM Начальник отдела черной, цветной металлургии и металлообработки Министерства промышленности и торговли ДНР Владимир Литвиненко посетил промышленное предприятие ООО «Донпромкабель».

Представитель профильного министерства обсудил с директором предприятия Максимом Проскуриным промежуточные итоги работы ООО «Донпромкабель», а также реализуемую программу по вводу в строй новых производственных мощностей.

«Мы планируем увеличить производство в два раза. Сейчас работаем над установкой дополнительного оборудования, а во второй половине года намерены открыть еще один цех и освоить четыре вида новой продукции», — рассказал руководитель предприятия.

В свою очередь Литвиненко отметил, что ООО «Донпромкабель» в настоящее время успешно ведет работы по освоению изготовления кабеля с применением изолирующих материалов на основе термопластичных эластомеров, а также работы по организации производства самонесущего изолированного провода (СИП).

«Одной из важных задач «Донпромкабеля» является освоение кабельно-проводниковой продукции СИП-5 и витой пары для республиканского оператора связи «Феникс». И отдельно хочу отметить, что «Донпромкабель» всегда принимает активное участие в восстановлении жилого фонда ДНР. В данный момент предприятие является главным поставщиком кабельно-проводниковой продукции для реконструкции двух высотных зданий на улице Розы Люксембург, в которых в дальнейшем будут переселены жители, потерявшие жилье вследствие обстрелов», — отметил Владимир Литвиненко.

Напомним, ООО «Донпромкабель» работает на рынке Донбасса с 1996 года. С начала боевых действий, в 2014 году, дирекция приняла решение оставить завод в Донецке и не сокращать производство. В августе 2016 года предприятие открыло после модернизации цех по волочению проволоки и изготовлению токопроводящей жилы.

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В частности, среди номенклатуры выпускаемой продукции — провода для электрооборудования автобусов, производство которых начато на заводе «Донецкгормаш» в Донецке.