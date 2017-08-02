Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 18:26 — REGNUM

Дороги

Автодорогу Львов — Тернополь — Винница — Одесса — Николаев, которая станет частью транспортного коридора «Go highway» (Гданьск-Одесса), решили начинать строить уже в этом году. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о выделении первых 800 млн грн на строительство. Для этого депутатам пришлось принять изменения в бюджет-2017. Нужно отметить, что дорога в целом уже существует. Чтобы превратить её в транспортный коридор, необходимо на отдельных участках увеличить её полосность, обновить покрытие, построить несколько спрямляющих участков, развязок, а также объездную дорогу вокруг Тернополя, чтобы пустить трафик коридора в обход города. Сегодня это наиболее амбициозный инфраструктурный проект правительства Украины.

При этом «Go highway» после открытия будет платной трассой — её отнесли к числу первых платных автодорог, наряду с трассами Львов-Краковец и Киев-Умань. Учитывая, что по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, строительство этих дорог стартует не ранее 2019 года, сегодняшние работы над будущим транспортным коридором — подготовительные. Либо же, как вариант, платными будут только спрямлённые участки дороги. А те, кто хочет сэкономить, будут ехать по старой дороге в объезд. Напомним, для этого необходимо принять соответствующий закон, который утвердит новый (концессионный) метод финансирования строительства дорог. В конце июля необходимый законопроект был внесён парламент.

«В соглашении между КМ и инвестором будет прописана финансовая модель с обоснованием минимальной рентабельности для концессионера. Если с началом эксплуатации автомобильный трафик будет недостаточным для окупаемости вложений, то государство гарантирует возмещение недостающей суммы. Кому-то это покажется несправедливым, но надо помнить, что с окончанием концессии дорога переходит в госсобственность. При этом в проекте прописано и ограничение — компенсация не превысит 30% дохода за отчетный период», — описывает в интервью UBR особенности законопроекта экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава. По его мнению, таких дорог на Украине будет немного, как немного их и в Европе (около 1% от общей протяжённости при более плотной дорожной сети, чем на Украине). «…если через 10 лет у нас появятся 500 км концессионных дорог, то это будет большая победа. Хотя 500 км при общей сети дорог в 170 тыс. км. — это капля в море», — говорит экс-чиновник.

Также благодаря интервью прояснился смысл недавней инициативы — снижения скоростного режима в пределах населённых пунктов до 50 км/ч. Судя по всему, этой мерой украинских водителей собираются стимулировать к поездкам по платным дорогам. Александр Кава упомянул об одной из них (Киев-Белая Церковь). При расстоянии всего 80 км она проходит сразу через несколько населённых пунктов. Т. е. после изменения скоростного режима водители будут тратить на дорогу ещё больше времени, чем теперь. Однако появится выбор: заплатить и проехать то же расстояние на высокой скорости и без ограничений.

Министерство экономики выдало разрешение компании «Дорожно-строительный трест №2» (дочерняя структура Белавтодора) разрешение на строительные работы на территории Украины .Как ранее сообщалось, «ДСТ №2» выиграл тендер на ремонт одного из участков трассы Н-16. Стоимость работ — 1,1 млн долл. Александр Кава в интервью для радио «Голос Столицы» отмечает, что автодороги в Белоруссии лучше не только украинских, но даже и польских и в привлечении белорусских подрядчиков для ремонта дорог на Украине он видит одни плюсы.

Железная дорога

«Одесскую железную дорогу» — одно из 6 структурных подразделений «Укрзализници» — предлагается ликвидировать. Предприятие попало в перечень из более чем 1200 объектов, которые в Министерстве экономического развития считают необходимым ликвидировать или реорганизовать. «Большая ликвидация» — один из элементов Большой приватизации, в ходе которой государству оставят минимальное количество стратегических активов. Всё остальное — будет продано или закрыто. Как уже сообщалось, и сама «Укрзализниця» не так давно была вычеркнута из списка стратегических объектов, не подлежащих продаже.

92,8% — таков, согласно заявлению УЗ, процент износа пассажирского вагонного парка на Украине. Причём если срок службы вагона составляет 28 лет, то средний срок пассажирских вагонов уже превысил его и почти достиг 32 лет. Т. е. не исключено, что для перевозки пассажиров могут использоваться вагоны, которым исполнилось 40 и даже 50 лет. Правда в УЗ уточняют, что такие «старички» как правило эксплуатируются уже после капитального ремонта, который позволяет продлевать нормативный срок до 41 года. Всё это неудивительно. В компании также сообщили, что начиная с 1991 года было приобретено только 583 новых вагона, т. е. в среднем по 22,5 вагона в год. И только в этом году этот показатель намерены увеличить почти в 10 раз — покупке запланировано 203 вагона, которые в компании намерены в первую очередь использовать на европейском направлении. В частности в конце июля компания анонсировала запуск ещё одного поезда в направлении польского Перемышля.

С обновлением грузового парка обещает помочь ЕБРР. В октябре банк примет решение о выделении железнодорожной компании кредита в размере 150 млн долл для покупки полувагонов. Ещё почти 90 млн долл пойдёт на те же цели за счёт грантовых средств, однако их источник пока не известен. И, вероятнее всего, пока его нет в природе. Из-за чего решение о кредите, ранее запланированное на сентябрь, было перенесено почти на месяц.

Аэропорты

Глава совета директоров а/п «Киев» Денис Костржевский в интервью изданию «Деловая столица» прокомментировал возобновление переговоров коллег из «Борисполя» с Ryanair, а также рассказал о некоторых особенностях ведения дел с компаниями-лоукостерами. Надо отметить, что «Киев» имел свой опыт переговоров с Ryanair:

«…это стиль ведения переговоров. Они «качают» свои требования до последнего и не торопятся. Такие «переговоры» могут длиться годами. Используются все возможные методы давления на аэропорты — медиа, местные власти, министерства, посольства и т. д. [Когда компания обратилась к нам] мы объяснили, что есть себестоимость (10% нашей рентабельности), которая не позволяет идти на такой шаг. У нас себестоимость — $25 за пассажира, из них $12 зарплата, а ирландцы просили $7. Потом они предложили $12, но мы отказали. Думаю, они бы и дальше увеличивали цену. Но в переговорном процессе появился аэропорт «Борисполь» с тарифом в 7 долл, установленным административным путем. Когда руководство аэропорта «Киев» узнало, что Ryanair собирается летать из «Борисполя», мы пожелали коллегам удачи и подчеркнули, что хорошо, если аэропорт не обанкротится в ближайший год. Ибо невозможно обслуживать в аэропорту пассажиров за 7 долл, если себестоимость равна 25 долл за пассажира», — объясняет чиновник.

Т. е. единственный безубыточный выход из ситуации — затянуть переговоры с Ryanair на несколько лет. Только как это сделать «Борисполю», если компания уже начала предпродажу билетов на осень (к слову теперь понятно, что это также было одной из форм давления на руководство аэропорта)?

Также Денис Костржевский отметил, что для министра инфраструктуры было недопустимо вмешиваться в переговорный процесс между авиакомпанией и аэропортом в том виде, как это было сделано Владимиром Омеляном (публичные обвинения в адрес директора а/п «Борисполь», угрозы уволить и т.п.).

Однако самую главную сенсацию он приберёг напоследок. «На самом деле средняя цена билета Ryanair туда и обратно (при перелете два-три часа) — 270 евро. Не 30 или 40 евро, как везде пишут», — заявил представитель а/п «Киев». То есть ровно столько же, сколько и у прочих 40 авиакомпаний Европы, работающих по лоукост-схеме. А массовую истерию вокруг выхода Ryanair на рынок Украины Костржевский объясняет удачным пиаром.

Тем временем на руководство «Борисполя» давит уже даже Антимонопольный комитет. АМКУ внезапно обвинил аэропорт в предоставлении непрозрачных скидок авиакомпании Игоря Коломойского МАУ (её подозревают в действиях, направленных на срыв выхода Ryanair на украинский рынок). Этот орган украинской власти хорошо известен тем, что находит нарушения либо по звонку, либо дежурным образом (чтобы не обвиняли в бездействии). Скажем, именно АМКУ в начале прошлого года выписал многомиллиардный штраф «Газпрому» фактически за осуществление им своей непосредственной деятельности (транзиту природного газа по магистральным газопроводам Украины). Антимонопольщики усмотрели в этом «нарушение экономической конкуренции». На самом же деле в то время вступал в завершающую стадию судебный процесс между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в Стокгольмском арбитражном суде и «Нафтогазу» необходимы были лишние козыри, которые АМКУ и «выписал». Теперь же АМКУ используют для давления на МАУ и а/п «Борисполь». Что может означать только одно: в возне вокруг Ryanair премьер-министр Гройсман выступает на стороне Омеляна.

Впрочем, не факт, что Ryanair будет иметь постоянную прописку в «Борисполе», поскольку а/п «Гостомель» остаётся в правительстве рабочим вариантом. По крайней мере, правительство делает в этом направлении определённые шаги, несмотря на предостережения экспертов. «"Гостомель» (расположенный недалеко от Киева), ранее использовался только для «Антонова», но сейчас его можно использовать как аэропорт для лоукостеров, и не только для Ryanair, но и для других. Пока будет строиться терминал в «Гостомеле», «Борисполь» или «Жуляны» на временных условиях могут предоставить Ryanair свои услуги», — Владимир Гройсман в интервью изданию «Деловая столица» продолжает настаивать на таком плане. По его словам, для строительства терминала понадобится до полугода. Однако он забывает, что к аэропорту ещё потребуется построить трассу. А это грозит затянуть базирование Ryanair в Киеве до 2 лет. С соответствующими последствиями для столичных аэропортов, о которых говорил представитель а/п «Киев».

«Борисполь» отнюдь не единственный аэропорт, получающий нагоняй от главы Мининфраструктуры. «У меня была возможность сравнить аэропорт Львова и аэропорт Днепра. К большому сожалению, сравнение не в пользу Днепра. Аэропорт Днепра — это единственный аэропорт, который в 2016 году сократил пассажиропоток на фоне 30%-го роста пассажиропотока по всей Украине, на фоне того, что отдельные аэропорты демонстрировали рост на 50% и даже на 70%. Объяснение этому одно — владельцы не хотят свободной конкуренции», — приводит слова министра портал ЦТС. Днепропетровский аэропорт, также, как и авиакомпания МАУ, контролируется условной группой «Приват», один из представителей которой — Игорь Коломойский. Возможно именно в этом истинная причина такой упорной борьбы правительства за приход Ryanair на Украину. Это нанесёт определённый финансовый ущерб государству, однако позволит вывести авиаперевозки из-под негласного контроля олигарха.

Тем временем «Борисполь», согласно официальной информации, по итогам I полугодия увеличил чистую прибыль до 951 млн грн (+77,7% в сравнении с аппг). Чистый доход за тот же период вырос до 1,87 млрд грн (+30%). Это означает, что аэропорт уже на 63%; выполнил свой план по чистой прибыли на текущий год (1,508 млрд грн). По чистому доходу показатель пока ниже — 47,6% (план — 3,929 млрд грн).

Порты

Возрождение речного судоходства иногда приобретает на Украине довольно неожиданные формы. Так, 31 июля СМИ сообщили о том, что впервые за 13 лет из Херсона в направлении Киева отчалила баржа с арбузами. При этом отдельно подчёркивается, что арбузы плывут в столицу при содействии госагентства США по международному развитию USAID. Об арбузах отчитался даже Владимир Гройсман в своём Facebook.

Нет, сама новость конечно позитивна. Плохо в ней то, что, во-первых, Украина деградировала до уровня, когда даже не слишком сложную логистическую операцию невозможно реализовать без помощи USAID. Во-вторых не очень хорошо, что даже чиновники херсонской облгосадминистрации не помнят, что ещё в конце 2000-х область отправляла баржи с арбузами в Киев без всякой иностранной помощи.

Но теперь правительство осознало высокую важность транспортировки арбузов по Днепру и даже намерено выделить 100 млн грн на ремонт днепровских шлюзов. Как оказалось, последний раз это делалось ещё 30 лет назад, в 1988 году.

В порту «Южный» отчитались о скоростной разгрузке второго балкера с антрацитом для электростанций «ДТЭК Энерго». «75 тысяч тонн угля перевалено на склад предприятия за 50 часов, что на 9 часов быстрее, чем в конце мая, при грузовых операциях на первом балкере, «Panamax Alexander», который также доставлял уголь. Нынешняя среднесуточная скорость разгрузки составила около 34, 6 тысяч тонн. За двое суток предприятие отправило на электростанции более 230 вагонов с углём», — отчитались журналистам издания «Факты и комментарии» в диспетчерской порта. Однако отправку угля порт никак качественно ускорить не в состоянии. Первая партия отправлялась со средней скоростью 110 вагонов в сутки, в первые два дня разгрузки второй партии её удалось довести до 115 вагонов. Скорее всего, это предел железнодорожников порта. Если допустить, что в дальнейшем скорость не снижалась, последние составы должны были уйти из порта 2 августа.

В министерстве юстиции Украины заявили, что готовят иск к России по поводу ограничений на судоходство в Керченском проливе. «Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», — говорится в сообщении пресс-службы. Министр юстиции Юрий Лавренюк уточнил, что к работе привлекается также МИД Украины и Совет национальной безопасности. Размеры компенсации, которую намерена потребовать Украины, министр не уточнил.

Согласно оперативным данным Администрации морских портов Украины, рост грузооборота в портах Украины в I полугодии несколько замедлился, составив 66 млн тонн (+4,7% к аппг). В январе-мае динамика роста превышала 5%. В лидерах роста по прежнему зерно (19,27 млн тонн, +19%) и растительное масло (3,06 млн тонн, +30%), уголь (4,73 млн тонн, +63%). Рост оборота контейнеров в этом году практически прекратился (3,96 млн тонн, +2%). В штуках немного больше — 293,6 тыс TEU, +3,6%. Оборот железорудного сырья (15,27 млн тонн, — 14%) и чёрных металлов (7,26 млн тонн, — 16%) продолжает падать с минимальными отклонениями от майских показателей.

Из портов следует отметить специальный МП «Ольвия»: предприятие продемонстрировало 35% рост перевалки — 3,42 млн тонн и обошло Мариупольский МТП. Впрочем, последнему из-за строительства Керченского моста на рост грузооборота рассчитывать не приходится. Скорее всего порт завершит год падением перевалки (пока же есть очень скромный рост — 2%). В остальном же никаких неожиданностей. 1−4 места занимают МТП «Южный» (22,11 млн тонн, +7%), Одесский МТП (12,24 млн тонн, +5%), Николаевский МТП (11,43 млн тонн, +7%), МТП «Черноморск» (8,07 млн тонн, +4%).

Мининфраструктуры выступило с инициативой оставлять больше денег государственным портам. Норму отчисления прибыли планируется снизить с 75% до 50%. В министерстве утверждают, что таким образом, в частности, идут навстречу трудовым коллективам и профсоюзным организациям предприятий (в частности, по зарплатной политике). Однако более вероятно, что таким образом в министерстве хотят провести своего рода предпродажную подготовку портов, поскольку основные заявленные цели перераспределения финансовых ресурсов — вложения в портовую инфраструктуру.

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