В Курской области с пострадавших полей собрали миллион тонн зерна

Курск, , 17:59 — REGNUM В Курской области в ходе уборочной кампании аграрии получили первый миллион тонн зерна. Об этом губернатор Александр Михайлов сообщил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, полпреду президента РФ в ЦФО Александру Беглову и министру сельского хозяйства Александру Ткачеву.

По данным областной администрации, средняя урожайность в хозяйствах области составляет 47 центнеров с гектара. Обмолот площадей ранних зерновых продолжается. По предварительным прогнозам, валовое производство зерна в 2017 году составит 4,5 млн тонн.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Курская область пострадала от плохой погоды, поэтому урожай 2017 года оказался под угрозой. В двух районах даже пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. В начале июля в Беловском и Дмитриевском районах из-за ливней, града и ураганов пострадали посевы сельскохозяйственных культур и многолетние насаждения. Площадь гибели растений составила более семи тысяч гектаров. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству региона, составил более 227 млн рублей.

Тем не менее, аграрии постарались минимизировать ущерб дополнительной обработкой и подкормкой посевов. В конце июля приступили к уборке — страда началась на две недели раньше из-за неблагоприятных погодных условий. Влажность зерна была выше, чем в предыдущие годы, но с уборкой тянуть было нельзя. Поэтому вместо того, чтобы оставлять зерно сушиться естественным способом на полях, в Курской области полеглые хлеба решили собирать с помощью специальных комбайнов и сушить промышленным способом. Губернатор тогда даже предположил, что убирать урожай придется круглосуточно, без отдыха.

Однако аграрии не потеряли оптимизма и предположили, что урожайность зерновых может составить 41 центнер с гектара даже с учетом неблагоприятных условий. Убрать урожай аграрии должны с площади около 1 млн 20 тыс. гектаров.

Особое внимание курские власти обещали уделить заготовке зерна на внутреннее использование для комбикормовой, мукомольной и хлебопекарной отраслей. Эксперты считают, что перенос сроков посева и ранняя страда приведут к понижению урожайности, а дополнительные мероприятия по «спасению» культур повысят себестоимость хлеба. Однако, если это и произойдет, то не раньше декабря 2017 года. Пока цены на хлеб остаются на уровне 2016 года, хотя и дорожают овощи и фрукты.

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