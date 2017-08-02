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Новый тепличный комплекс на 60 га возведут под Воронежем

Экономика

Комплекс даст региону сразу 900 рабочих мест

Воронеж, 2 августа 2017, 17:43 — REGNUM  Высокотехнологичный тепличный комплекс по выращиванию овощей планируется запустить в Бобровском районе Воронежской области. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, стало известно на встрече губернатора Алексея Гордеева с представителями ООО «АПХ ЭКО-культура».

Как отмечалось на встрече, в рамках реализации инвестпроекта в Бобровском районе планируется возвести тепличный комплекс по выращиванию овощей общей площадью 60 га. В теплицах планируется выращивать более 37 тысяч тонн овощей в год с использованием интеллектуальной системы подсвечивания.

Старт строительства запланирован уже на этот год, работы будут осуществляться в три этапа. Запуск предприятия обеспечит региону более 900 новых рабочих мест.

На данный момент уже завершена подготовка исходно-разрешительной документации и ведется разработка проектно-сметной документации. Для реализации инвестиционного проекта предварительно одобрен кредит на сумму 4,7 млрд рублей, имеется необходимая техника.

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Сельское хозяйство