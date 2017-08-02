Тверь: Савеловский завод обеспечит российских авиастроителей станками

Тверь, , 17:25 — REGNUM «Ростех» планируют увеличить производство импортозамещающей продукции на Савеловском станкостроительном заводе в Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области по итогам посещения 2 августа предприятия губернатором Игорем Руденей и гендиректором ГК «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Савеловский станкостроительный завод создан на базе Савеловского машиностроительного завода в рамках реализации соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области и «Ростеха» — документ глава региона и гендиректор госкорпорации подписали в июне прошлого года. Соглашение, в частности, предусматривает реализацию инвестиционных и инновационных проектов на предприятиях региона, входящих в состав госкорпорации.

«Компания «Ростех» очень серьезно подошла к развитию Савеловского машиностроительного завода. Год назад отсутствие крупных заказов ставило под вопрос дальнейшую судьбу предприятия. Сегодня мы видим, что решение о создании Савеловского станкостроительного завода позволило сохранить рабочие места, обеспечить стабильную загрузку и перспективы развития производства», — подчеркнул Игорь Руденя на совещании по вопросам станкостроения и импортозамещения в отрасли, которое состоялось после осмотра цехов завода.

Глава «Ростеха» отметил, что сегодня на предприятии появилось новое оборудование, позволяющее производить востребованные для российской промышленности станки. Сергей Чемезов добавил, что именно импортозамещающий потенциал предприятия сегодня имеет ключевое значение.

«На сегодняшний день большая часть станков в нашей стране, к сожалению, закупается. Мы создаем суперсовременное предприятие, которое дает возможность производить подобные станки здесь, в России, что уже и делается», — обозначил Сергей Чемезов.

В 2017 году объём заказов Савеловского станкостроительного завода составил свыше 930 млн рублей. Портфель подтверждённых заказов на 2018 год уже достиг 700 млн рублей.

На заводе производится станкостроительная продукция для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», АО «Авиастар-СП» (Ульяновск), Российской самолетостроительной корпорации «МиГ», АО «Роствертол», АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» имени Ивана Ивановича Картукова», ОАО «Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова», Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» — филиала АО «РСК «МиГ» и других предприятий.

Добавим, что в ГК «Ростех» входят следующие тверские предприятия: АО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления», АО «Научно-исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом», АО «Научно-исследовательский институт информационных технологий», ООО «Савеловский машиностроительный завод», АО «Завод «Марс», АО «Завод «Луч».

Савеловский станкостроительный завод специализируется на производстве вертикально-фрезерных обрабатывающих центров, портальных фрезерных станков с подвижным столом и специального оборудования.