«Рубль игнорирует нефтяные сигналы»

Москва, , 16:29 — REGNUM Фондовые рынки мира 2 августа торгуются в неоднозначном формате. Европа демонстрирует смешанную динамику. Американские фьючерсы указывают на открытие индексов в «зеленой» зоне. Российские площадки торгуются с умеренным оптимизмом, преодолевая санкционный негатив, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

«Некоторый спад напряженности на этом фронте обусловлен недавними комментариями госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который в более мягкой форме высказался о грядущем подписании законопроекта Трампом», — отметил Диргин.

«Но рублю это не помогло. Валюта продолжает уступать позиции иностранным конкурентам, несмотря на возобновление роста нефти. Пара евро/рубль отметилась на максимумах в нескольких пунктах от уровня 72 рублей, а доллар/рубль пока не решается на пробой локального сопротивления в районе 60,70 рубля, но уверенно держится над уровнем 60 рублей, что с технической точки зрения предполагает сохранение давления на рубль», — пояснил эксперт.

«Нефть сорта Brent, которая накануне коснулась минимума на отметке 50,88, повышается внутри дня на 0,66%, тестируя уровень $52. Перспективы его пробоя в краткосрочной перспективе будут зависеть от данных Минэнерго США», — считает Диргин.

По его мнению, «если отчет, как и вчерашние данные американского института нефти, отразит рост запасов нефти, котировки оставят текущие попытки подъема и вернуться в режим распродаж. Но целостность уровня $50 при этом вряд ли будет нарушена».

«Тем временем доллар торгуется разнонаправленно, укрепляясь против сырьевых и безопасных валют и уступая европейским соперникам. Котировки пары евро/доллар обновили 2,5-летние максимумы на 1.1868, став еще на один шаг ближе к следующему психологическому барьеру 1.190. Его пробой станет возможным, если пятничные данные по рынку труда США не оправдают ожиданий рынка», — полагает эксперт.