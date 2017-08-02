«Экономика РФ может не вписаться в инфляцию 4%, но ключевую ставку снизят»

Москва, , 15:52 — REGNUM Во второй половине 2017 года возможны сложности со сдерживанием инфляции, и Центробанк может не вписаться в установленный таргет в 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов, комментируя слова Минэкономразвития Максима Орешкина.

Орешкин 2 августа заявил, что ключевая ставка Центробанка РФ может быть понижена до конца 2017 года при условии закрепления инфляции на уровне 4%.

«Учитывая ухудшение перспектив урожая из-за холодов и дождей, нестабильность нефтяных цен и ослабление рубля, а также планы правительства по увеличению госрасходов, включая повышение зарплат госслужащих, мы ожидаем инфляцию на уровне 4,5−5% к концу года», — сообщил Сафонов.

Между тем, по его словам, Центробанк все же предпримет попытки уменьшить показать ключевой ставки.

«Сейчас ЦБ выдерживает закономерную паузу, но дальнейшее снижение допустит в сентябре. Мы прогнозируем, что в течение осени произойдет два снижения по 25 базисных пунктов каждое, в результате чего к концу года ключевая ставка может быть установлена на уровне 8,5%», — предполагает Сафонов.

Сегодня ключевая ставка ЦБ достигает 9%. В начале года она составляла 10%. За 2017 году ЦБ уже трижды снижал показатель: дважды на 0,25 процентных пункта и один раз на 0,5 процентных пункта.