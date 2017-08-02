В развитии ветряной энергии Латвия уступает Гватемале и Ямайке

Рига, , 15:44 — REGNUM По показателям введения ветряной энергии Латвия пока значительно отстает от ведущих европейских стран, а также от соседних стран, заявил член правления Латвийской ветроэнергетической ассоциации Том Набургс, сообщает портал Mixnews.lv.

Последний обзор Всемирной ветроэнергетической ассоциации за 2016 год, обобщающий данные стран о росте ветроэнергетической отрасли, показывает, что в 2016 году Латвия по показателю мощности ветроэнергии (68 мегаватт) занимает 62-е место в мире (в 2015 году — 59-е). За год Латвию по этому показателю обогнали Гватемала, Швейцария и Ямайка. Первое место в мире занимает Китай с 168 730 мегаватт, второе — США с 82 033 мегаватт, третье — Германия с 50 019 мегаватт. Эстония в 2016 году произвела 310 мегаватт, Литва — 493 мегаватт ветроэнергии.

За последние пять лет в Латвии не было установлено ни одной новой единицы мощности производства ветроэнергии, то есть, роста не было.

В свою очередь в Эстонии годовой прирост составил 2,3%, в Литве — 16,2%. Самый большой в Европе прирост показала Финляндия — 53,1%.

Напомним, Латвийская ветроэнергетическая ассоциация является членом Латвийской федерации возобновляемой энергии.