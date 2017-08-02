Государственный долг субъектов РФ сократился на 5% — СП

Москва, , 15:41 — REGNUM Государственный долг регионов по состоянию на 1 июля 2017 г. составил 2 234,6 млрд рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2017 г. (2 353,2 млрд рублей) на 118,6 млрд рублей или на 5%. Такие данные следуют из оперативного доклада Счетной палаты.

По данным контрольного органа, наибольший удельный вес в структуре долговых обязательств по состоянию на 1 июля 2017 г. составляют привлеченные бюджетные кредиты — 1 064,4 млрд рублей, доля которых составляет 47,6% от общего объема государственного долга.

На долговые обязательства по кредитам, полученным субъектами РФ от кредитных организаций, приходится 619 млрд рублей или 27,7%, а на долговые обязательства, выраженные в государственных ценных бумагах — 452,7 млрд рублей или 20,3%. На иные долговые обязательства, включая долг по государственным гарантиям субъектов Российской Федерации, приходится 98,5 млрд рублей или 4,4%.

По сравнению с началом года структура государственного долга регионов изменилась: долг по банковским кредитам сократился как в абсолютном, так и в относительном выражении на 189,5 млрд рублей и на 6,7 процентного пункта; долговые обязательства по бюджетным кредитам напротив увеличились на 73,9 млрд рублей и на 5,5 процентного пункта.

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 8,7% и составили 71,3 млрд рублей.

«Значительное замедление темпа роста затрат на обслуживание государственного долга обусловлено его структурным изменением в пользу бюджетных кредитов», — говорится в документе.

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко просит Минфин до осени поддержать нуждающиеся регионы