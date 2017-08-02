«Кошелек жителя России за 3 года похудел на одну пятую часть»

Москва, , 15:08 — REGNUM Эксперты Высшей школы экономики посчитали, что по данным Росстата, с октября 2014 по май 2017 года рост потребительских цен составил 25,7%. При этом, за этот же самый период уровень реальных располагаемых доходов населения сократился на 19,2%. Также аналитики отмечают, что за этот период наблюдается рост номинальных доходов населения, но инфляция съедает весь рост. Таким образом, получается, что кошелек среднестатистического жителя России с октября 2014 года похудел примерно на одну пятую часть, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

По его мнению, «причины такого кризиса известны каждому жителю России. Это западные санкции и падение нефтяных цен».

«В последнее время наблюдается ралли на нефтяном рынке, но оно остановилось после того, как в ОПЕК объявили об очередном рекорде по добыче нефти в июле. На протяжении пяти последних месяцев страны ОПЕК наращивают уровень добычи. Это идет в разрез с теми договоренностями, которые были между членами картеля и другими производителями нефти. Напомним, что с декабря 2016 действует соглашение о сокращении добычи нефти», — пояснил он .

«На этом фоне курс доллара на московской бирже поднялся до отметки 60 рублей 60 копеек, евро подорожало до 71 рубля 75 копеек, индекс ММВБ вырос до 1950 пунктов, а котировки нефти марки Brent опустились $51,50 за баррель», — привел цифры эксперт.

«Снижение нефтяных цен накануне подливает масла в огонь на российском валютном рынке. Доллар и евро вновь растут. Стало известно, что в скором времени ЦБ вмешается в эту ситуацию. Команда Эльвиры Набиуллиной приняла решение выпускать собственные облигации, по доходности привязанной к ключевой ставке ЦБ. Уже в ходе первого аукциона, который пройдет 15 августа, планируется разместить трехмесячные купонные бумаги на 150 млрд рублей. Таким образом, Центробанк, изымает рублевую ликвидность», — считает Задоя.

«ЦБ предлагает банкам вместо того, чтобы покупать доллары и зарабатывать на валютных спекуляциях, вложить деньги в безрисковые купонные бумаги. Эта мера способна поддержать курс российской валюты. Но тем не менее, даже несмотря на столь позитивные новости, прогнозы по доллару и рублю остаются прежними — доллар вырастет до 62−63 рублей, евро — до 73−75 рублей. Достижение этих уровней возможно уже в августе», — высказал сове мнение эксперт.

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