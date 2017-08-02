Около 10 банков на Украине находятся в критическом состоянии

Киев, , 14:56 — REGNUM Порядка 10 банков еще находятся «со статусом проблемности» на Украине, заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины Светлана Рекрут, сообщает 2 августа украинский финансовый портал «Минфин».

По ее словам, среди банков, которые не смогли увеличить уставной капитал к июлю 2017 года до 200 млн гривен ($7,73 млн), на Украине остались еще около 10. Рекрут отметила, что названия банков пока разглашаться не будут, но фонд постоянно ведет мониторинг ситуации.

Читайте также: Украина теряет 38% ВВП и наращивает валютные резервы

Заместитель директора отметила, что дела против акционеров и топ-менеджеров банков-банкротов, переданные в суд, практически не рассматриваются.

«До суда доходит мизерное количество дел — порядка 1%. В подавляющем большинстве случаев все «умирает» еще на этапе следствия. И тем более мы не можем похвастаться тем, что кто-то из бывших бенефициаров банков ответил за свои действия», — сказала Рекрут.

Читайте также: Нацбанк Украины прогнозирует замедление роста ВВП из-за потери рынков СНГ

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году начался масштабный экономический кризис, задевший, в том числе, и банковскую сферу. По данным Нацбанка Украины, за период 2014—2016 годов государство потеряло 38% ВВП.

Читайте ранее в этом сюжете: Нацбанк Украины: «Мы пережили кризис»