«Обострение отношений США и Китая обвалило рубль»

Москва, , 14:44 — REGNUM Сегодня, 2 августа, точно не день российского рубля. Рубль упал на фоне небольшого снижения цены на нефть, проигнорировав факт, что нефть Brent торгуется выше $50 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Таким образом, подтверждается предположение, что в краткосрочном аспекте корреляция между валютными курсами и нефтью отсутствует. Ужесточение американских санкций против России представляется новостью, давно отыгранной рынками. Кроме того, иной реакции Москвы на ужесточение санкций, кроме высылки нескольких сотен американских дипломатов и запрета на пользование дипломатической дачей, пока не наблюдается», — пояснила эксперт.

Скорее всего, по ее мнению, «российские власти не хотят разжигания настоящей санкционной «войны», тем более, что торговый оборот между Россией и США составляет всего 4% совокупного российского внешнеторгового оборота».

«Более важными поводами для беспокойства являются как обострение геополитической ситуации, связанной с КНДР, так и новый виток противостояния США и Китая во внешней торговле, — отметила Мильчакова. — США опять вернулись к вопросу о повышении ввозных пошлин на китайские товары, то есть фактически о санкциях против КНР».

«Такая ситуация создает нервозность на многих рынках валют развивающихся стран, которая, в том числе, отражается и на российской валюте. В ближайшие дни доллар будет торговаться в коридоре 60,40−60,90 рубля, а евро — в диапазоне 71,50−71,90 рубля», — полагает эксперт.

Добавим, 2 августа доллар США в середине дня прибавил 0,6%, за доллар давали 60,567 рубля. Евро подорожал почти на 0,9% и торгуется по 71,63 рубля. Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 3 августа, установлены на уровнях в 60,58 рубля за доллар США и 71,69 рубля за евро. Таким образом, Банк России повысил курсы валют на 1,23% и 1,35%, соответственно.

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