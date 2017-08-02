Подрядчики — главное зло для крымских властей

Симферополь, , 14:44 — REGNUM К концу этого года в крымской столице так и не успеют достроить две новых школы и пять детских садов, сроки сдачи которых предусмотрены федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Причины всё те же — некачественная и недобросовестная работа подрядчиков. Об этом заявил заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, наиболее трудная ситуация наблюдается с детсадами в районе улиц Беспалова, Маршала Жукова и микрорайоне Хошкельды.

«Причиной задержки с детсадом на 260 мест по улице Беспалова стала некачественная геологоразведка, которая привела к заминкам по обустройству котлована. По оценкам специалистов, объект будет сдан в эксплуатацию не раньше мая 2018 года», — подчеркнул чиновник, также отметив, что на Маршала Жукова ввод учреждения в эксплуатацию до конца года тоже маловероятен.

Что же касается детского сада на 260 мест в микрорайоне Хошкельды, то там задержка графика составляет порядка двух месяцев.

«С точки зрения специалистов, ввести объект в эксплуатацию в 2017 году практически невозможно. Также определённое отставание наметилось при строительстве детсадов в микрорайоне Загородный и по улице Балаклавская, ориентировочный срок ввода в эксплуатацию которых намечен на 25 декабря текущего года. По состоянию на сегодняшний день выполнение этого графика вызывает сомнение. Но подрядная организация обещает усилиться, чтобы эти сроки выдержать», — уточнил замглавы администрации Симферополя.

Он также отметил, что две из трёх строящихся в Симферополе общеобразовательных школ в микрорайонах Луговое и Новониколаевка также в этом году закончить не успеют и введут в эксплуатацию не раньше мая следующего года.

Подрядчиков, по вине которых произошло отклонение от графика, обещают наказать, поместив в «чёрный список».

Напомним, во время своей последней рабочей поездки в июле замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров также высказывал сомнения по поводу завершения строительства ряда детских садов в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года». В частности, он отмечал, что, несмотря на заверения подрядчиков сдать социальные объекты в конце 2017 года, по его оценкам они будут готовы не раньше весны 2018 года.

Также отметим, что в Севастополе ситуация не лучше. В городе-герое тоже до конца года не успевают закончить ряд социальных объектов, которые строятся в рамках ФЦП.

«К сожалению, ввод некоторых объектов не будет реализован в этом году. Организация работы строительного комплекса требует ещё более серьёзных усилий», — констатировал замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров, говоря о трёх детсадах, ввод в эксплуатацию которых перенесли на 2018 год.

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