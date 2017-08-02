ОАЭ возобновили поставки украинской домашней и дикой птицы

Абу-Даби, , 14:22 — REGNUM Ограничения на импорт ряда продуктов были сняты с Украины Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает 2 августа пресс-служба государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным Всемирной торговой организации (ВТО), ОАЭ сняли ограничения на импорт украинской домашней и дикой птицы и продуктов из них, суточного молодняка и яиц.

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Ранее ОАЭ ввели ограничения на ввоз украинских продуктов в связи со вспышками на Украине высокопатогенного гриппа птицы.

Напомним, в декабре 2016 года Европейский Союз запретил ввоз мяса птицы с Украины в связи со вспышками высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области в селе Новоалександровка. Помимо этого, Китай также ввел запрет на поставку яиц из Херсонской области.

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