«К росту объема ипотеки привели шаги государства навстречу гражданам»

Москва, , 14:17 — REGNUM Снижение ключевой ставки Банка России снизило ставку по ипотеке (до 10,9% и 11,5% на первичном и вторичном рынке соответственно), несмотря на то, что 28 июля Банк России притормозил ее снижение, оставив на уровне 9%. Более того процесс наберет обороты и в сентябре, скорее всего, снижение ключевой ставки продолжится, что потянет за собой снижение ставок коммерческих кредитов, в том числе и по ипотеке, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Татьяна Белянчикова.

Безусловно, по ее мнению, свою роль продолжают отрабатывать и различные программы льготного кредитования. Так, АИЖК расширяет охват субъектов РФ программой льготного ипотечного кредитования (от 6,25%) для отдельных категорий граждан.

«Кроме того, жители России стали привыкать к новым экономическим условиям, новым ценам, ставкам и новым поведенческо-потребительским моделям. Несмотря на снижение реальных доходов населения последних лет, цены уже не кажутся такими критичными. граждане научились жить в новых условиях», — считает эксперт.

«Банк России приводит статистику, по которой расходы граждан на ипотеку в I квартале 2017 года сократились на четыре процентных пункта до 45% заработной платы. Важным является и тот факт, что в последнее время, согласно исследованию Райффайзенбанка, происходит переход от сберегательной к потребительской модели поведения населения: темпы роста потребления в настоящее время опережают темпы роста сбережений в реальном выражении. Определенную роль играет пусть небольшое, но участие государства в погашении старых долгов по ипотеке, в том числе по валютным кредитам: после программы помощи заемщикам по ипотеке 2015 года на сумму 4,5 млрд рублей, закончившейся официально 31 мая, а фактически уже в марте, государством сейчас выделяется на эти цели новый транш в 2 млрд рублей. Понятно, что данных денег хватит не всем, но подобные шаги улучшают общий настрой населения и побуждают их с новой силой устремляться на рынок ипотечного кредитования: есть шанс, что государство поможет, если что», — пояснила Белянчикова.

«Не стоит забывать о том, что цены на жилье в последние месяцы не растут, а в ряде случаев даже падают за счет различных проводимых застройщиками и продавцами акций. Нужно также принимать во внимание, что на рынке скопилось достаточное количество построенного и почти готового жилья, поэтому в ближайшее время в целях его реализации цены вряд ли пойдут вверх. Помимо этого, у граждан в последнее время появилась возможность приобретать на первичном рынке относительно бюджетные варианты квартир с современной европейской планировкой, что также стимулирует спрос», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным АИЖК, в течение I полугодия 2017 года объемы жилищного кредитования в России выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За это время граждане оформили порядка 420 тыс. новых жилищных займов, общая сумма которых превысила 765 млрд рублей.

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