Для развития торговли в Чайковском нужны усилия местных властей

Пермь, , 14:20 — REGNUM В городе Чайковском Пермского края есть потенциал развития в области торговли. Это крупный рынок сбыта, в город можно привлечь одну из девелоперских компаний для строительства крупного торгового центра, отметил во время рабочего визита в город врио губернатора Максим Решетников. По его словам, чтобы заинтересовать инвесторов, требуются усилия местных властей — подготовка земельных участков, оформление разрешительной документации, подведение сетей к участкам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Добавим, что Решетников посетил в Чайковском промышленные предприятия Чайковского — построенный завод компании «Новые фитинговые технологии» и группу компаний «Чайковский текстиль», которые охарактеризовал как флагманы местной промышленности. В этих компаниях реализуются инвестпроекты, создаются новые рабочие места, что помогает решить проблему занятости в Чайковском.

На «Новых фитинговых технологиях» работает 130 сотрудников, потенциал роста количества рабочих мест — до 400 человек. На «Чайковском текстиле» — 1300 рабочих мест, производительность труда высокая, налажен сбыт продукции, идёт постоянное обновление оборудования.

Компания «Новые фитинговые технологии» открывает производство соединительных деталей трубопроводов в августе 2017 года и ведёт набор сотрудников. Общая сумма инвестиций в завод составила порядка 4,4 млрд рублей. В феврале с предприятием подписан региональный специальный инвестиционный контракт, предоставляющий инвестору льготы по налогам на период окупаемости проекта.

Группа компаний «Чайковский текстиль» производит ткани оборонного и гражданского назначения, униформу и спецодежду. Основные заказчики — Министерство обороны РФ и крупные промышленные предприятия. Производство модернизируется — компания планирует производить ткани с защитными свойствами для спецодежды, что позволит заместить продукцию иностранных компаний на российском рынке и снизить долю импорта с 58% до 38%.

Напомним, ранее врио губернатора посетил Краснокамский район, где заявил о готовности поддерживать предприятия, которые кооперируются.

Стоит также отметить, что Максим Решетников («Единая Россия») является зарегистрированным кандидатом в главы края. Напомним, что выборы назначены на 10 сентября 2017 года. Кроме Решетникова в избирательной кампании продолжают участие Владимир Аликин («Справедливая Россия»), Олег Постников (ЛДПР), Андрей Степанов («Патриоты Россия») и Ирина Филатова (КПРФ).

После того, как в феврале 2017 года Виктор Басаргин сложил досрочно свои губернаторские полномочия, а на должность врио первого лица Прикамья назначили Максима Решетникова, он признался, что намерен заручиться поддержкой народа. Также он обещал оправдать доверие президента РФ, а также уделить особе внимание развитию социальной сферы: здравоохранению, образованию, социальной защите. Вторым стратегическим направлением Решетников назвал поддержку промышленности, как традиционных ресурсных отраслей, которые составляют основу экономики края, так и инновационных технологичных производств.

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