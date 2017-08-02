Курская область – в пятёрке регионов с низкими ценами на продукты

Курск, , 14:15 — REGNUM Курская область входит в пятёрку регионов страны с низкими ценами на основные продукты питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации региона.

Отмечается, что среди продовольственных товаров с наиболее низкими ценами — хлеб ржаной и ржано-пшеничный, свинина, говядина, масло подсолнечное. При этом мясо птицы и гречневая крупа в регионе самая дешёвая в стране.

«Это связано с высокой конкуренцией в сфере торговли, диктующей снижение наценок, ведь рынок сбыта терять никому не хочется», — сообщил председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования региона Михаил Аксенов.

В пресс-службе добавили, что цена 1 кг птицы в регионе ниже 100 рублей, а буханка хлеба стоит не выше 15 рублей. Это связывают также с тем, что часть затрат по выпечке половины всего объема хлеба погашается за счёт областного бюджета. Кроме того, розничные торговые сети проводят различные промоакции, снижая цены на социально-значимые товары.

«Анализ средних потребительских цен показал, что среди 17 регионов центрального федерального округа (ЦФО) Курская область по стоимости картофеля, репчатого лука и свежих огурцов занимает четвертое место, моркови — шестое место», — добавили в администрации.

В июле индекс потребительских цен на товары в области составил 103,2%, что аналогично среднему показателю по ЦФО.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза, в России на 31 июля отмечено снижение цен на гречневую крупу на 19,1% по сравнению с началом года. Потребительская цена 1 кг гречки составила 68,70 рубля.

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В министерстве отметили, что ситуация на потребительском рынке характеризуется как стабильная. По данным Росстата, индекс потребительских цен в стране составил 102,8% (2016 г. — 103,9%).

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