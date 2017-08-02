«Фонд реновации в Москве не должен стать кормушкой для чиновников»

Москва, , 13:18 — REGNUM Фонд реновации жилья в Москве не должен стать очередной кормушкой для чиновников, заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM директор Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Вадим Засько. По его словам, необходимо, чтобы за работой нового органа велось активное наблюдение.

«Надо понять, на каких условиях все будет происходить, есть ли наблюдательный совет и как будут распределяться средства этого фонда, по каким районам, по каким направлениям. В теории фонд полезен, но как будет реализовано на практике, неясно. У нас же всегда мысли хорошие, но нужно, чтобы это не стало очередной кормушкой для чиновников», — отметил Засько.

Отметим, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин выразил готовность возглавить Фонд реновации жилья. Он подчеркнул, что пока в стране отсутствуют фонды такого масштаба, и столичные власти планируют с 7 по 13 августа выпустить постановление о формировании Фонда реновации жилья Москвы.

«Сейчас идет подбор руководителя фонда. Это непростая задача, в стране такого масштаба фондов нет. Это должен быть очень подготовленный человек, который умеет строить и понимает потребности жителей города, конъюнктуру, где и как нужно строить», — отметил он.

Предполагается, что жилой фонд будет сформирован из трех источников: квартиры, принадлежащие столице, но находящиеся на балансе департамента городского имущества; жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками и выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.

Напомним, что 1 августа была утверждена программа реновации пятиэтажек. Официально в нее вошли 5144 дома, лидирующий район по сносу домов — Кузьминки. Перечень кварталов, в которых будут построены стартовые пятиэтажки, будут определены до 1 октября 2017 года.

Читайте также: Столицей московской реновации стал район Кузьминки