В Узбекистане утверждена структура налоговых органов

Ташкент, , 13:12 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил организационную структуру Государственного налогового комитета (ГНК). Об этом 2 августа сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Документом устанавливается предельная численность управленческого персонала органов государственной налоговой службы в количестве 12 131 человека, в том числе центрального аппарата — 263 человека, из которых 12 056 — финансируются за счет средств госбюджета страны, 75 — из Специального фонда материальной помощи, социальной защиты, развития налоговых органов и непредвиденных расходов (ГНК).

При этом, председателю Государственного налогового комитета предоставлено право вносить, при необходимости, изменения в утвержденные структуры органов государственной налоговой службы и вводить дополнительные штатные единицы за счет средств Специального фонда.

Правительству поручено в месячный срок утвердить Положения о Государственном налоговом комитете Узбекистана и о прохождении службы в налоговых органах.

Также поручено разработать Программу мер по укреплению материально-технической базы органов государственной налоговой службы, «предусмотрев конкретные источники финансирования мероприятий, в том числе за счет увеличения размера отчислений в Специальный фонд».

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и государственных советников президента республики Вячеслава Голышева и Отабека Муродова.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 25 августа 2016 года в Узбекистане в ходе пленарного заседания Сената (верхней палаты) парламента страны принят закон «Об органах внутренних дел».

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