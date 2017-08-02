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Причиной роста цен в Литве названо пиво

Экономика

Председатель парламента Литвы объяснил рекордную инфляцию

Вильнюс, 2 августа 2017, 13:08 — REGNUM  Председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис сегодня, 2 августа, назвал причину роста цен в Литве. По его словам в инфляции виновата подскочившая цена на пиво.

«Наверное, нужно согласиться с тем, что два шага — акцизы были, особенно акциз на пиво вырос. Большей частью инфляция обусловлена акцизом на пиво. Другим моментом был НДС на отопление, иными словами — повышение стоимости отопления с 1 июня. Конечно, в сфере обслуживания цены очень выросли», — сказал Пранцкетис в эфире деловой радиостанции Žinių radijas.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне 1 августа инфляцию в Литве объяснил и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. По его словам, цены стали расти из-за перехода Литвы с национальной валюты литов на евро, который был введён в 2015 году.

Инфляция в Литве превысила 4%.

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Экономика Литвы