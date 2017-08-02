В Липецкой области в теплоэнергетику за год вложат 4 млрд рублей

Липецк, , 13:08 — REGNUM Инвестиции в топливноэнергетический комплекс Липецкой области в 2017 году составят около 4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

В 2017 году для подготовки топливноэнергетического комплекса региона к зиме запланирован объем работ, превышающий показатели прошлых лет. Это касается не только физических объемов, но и финансирования.

«В целом в тепловое хозяйство региона нынешним летом будет направлено свыше 900 миллионов рублей, причем уже в первом полугодии выполнены работы на сумму 304 миллиона рублей, что больше годовых показателей 2015 и 2016 годов», — рассказал начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области Альберт Соковых.

Он добавил, что задача по выполнению инвестиционных и ремонтных программ теплоснабжающих компаний находится в управлении на особом контроле.

Объем инвестиций в электросетевой комплекс также превысит показатели последних лет. Сумма финансирования составит почти 2 млрд рублей. Основными направлениями останутся обеспечение электроэнергией новых клиентов и бесперебойное снабжение уже существующих потребителей.

Каждый год инвестиции вкладываются и в развитие газовых сетей региона. В 2017 году сумма вложений превысила 900 млн рублей. Это средства ПАО «Газпром» и газораспределительной организации, федерального и областного бюджетов. Всего инвестиции в топливноэнергетический комплекс Липецкой области в 2017-м составят около 4 млрд рублей.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев считает, что благодаря профессионализму работников липецкой энергосистемы надежно обеспечиваются нужды промышленных потребителей и жителей региона, активно модернизируются существующие мощности.

«Применение достижений науки и техники, внедрение новых технологий способствуют высокой эффективности используемой энергии, а оптимизация работы с потребителями и совершенствование расчетов за энергоресурсы повышает качество жизни населения региона», — заявил руководитель области.