«Говорить о расколе биткоина еще рано»

Москва, , 13:00 — REGNUM Появление нового биткоина — закономерный процесс развития, который выгоден всем участникам отношений с криптовалютой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил председатель НП «Центр развития инновационного бизнеса» Алексей Михеев.

Создатели биткоина 1 августа разделили биткоин на две валюты: «традиционный» Bitcoin (BTC) и «новый» Bitcoin Cash (BCC). Новая криптовалюта может расти и масштабироваться: емкость ее блока может достичь 8 Мб, в то время как у «традиционного» биткоина она достигает только 1 Мб.

«Переход на новый протокол увеличивает скорость обработки информации, что выгодно всему криптосообществу. На данный момент из-за небольшой емкости блока и огромного объема транзакций скорость обработки данных очень низкая, но за счет увеличения емкости блока в восемь раз, скорость увеличится», — уверен Михеев.

По его словам, говорить о том, что биткоин раскололся на две разные криптовалюты не стоит — процесс больше похож на эволюционного развитие.

«Вряд ли стоит говорить о каком-то расколе, скорее, речь идет о переходном процессе, когда есть возможность сориентироваться и понять суть изменений», — считает Михеев.

С введением нового биткоина, старый тут же потерял в цене и стал дешевле на 5,5%. Но, по словам Михеева, в таких изменения ничего удивительного нет.

«Изменения курса биткоина вполне объяснима: это сам по себе очень волатильный рынок, который всегда резко реагирует на любые изменения», — отмечает Михеев.

Читайте ранее в этом сюжете: «Появление новых биткоинов будет регулярным»