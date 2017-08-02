Первое воскресенье августа объявлено в Узбекистане Днем железнодорожника

Ташкент, , 12:46 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом учредил в стране профессиональный День работников железнодорожного транспорта, сообщает 2 августа пресс-служба президента Узбекистана.

Согласно документу, начиная с 2017 года, первое воскресенье августа объявляется Днем работников железнодорожного транспорта Узбекистана.

Кабинету министров Узбекистана, Совету министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам (администрациям) областей и города Ташкента, АО «Узбекистон темир йуллари» и другим поручено обеспечить проведение празднования Дня работников железнодорожного транспорта в торжественной обстановке.

«Рекомендовать Национальной телерадиокомпании, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации широкое освещение мероприятий, связанных с празднованием Дня работников железнодорожного транспорта Республики Узбекистан», — говорится в указе.

Правительству также дано указание в двухмесячный срок обеспечить разработку соответствующего проекта Закона «О праздновании Дня работников железнодорожного транспорта Республики Узбекистан» и в установленном порядке внести его в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) страны.

Контроль за исполнением указа возложен на первого заместителя премьер-министра Узбекистана — председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» (Узбекские железные дороги) Ачилбая Раматова.

За годы независимости в Узбекистане введена в эксплуатацию железнодорожная линия «Ангрен-Пап» и новый тоннель через перевал «Камчик», которые стали звеном маршрутной сети нового железнодорожного транзитного коридора Китай — Центральная Азия — Европа. Эта линия также обеспечивает регулярное сообщение между Ферганской долиной и остальными территориями страны.

С 1991 года на дальнейшее развитие железнодорожных транспортных коммуникаций и сопутствующей инфраструктуры направлены капитальные вложения в объеме 7,5 млрд долларов, в том числе иностранные инвестиции — 2,4 млрд долларов.

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