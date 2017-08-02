Недвижимость орловского транспортного МУПа распродают по дешёвке

Орел, , 12:40 — REGNUM Власти Орла приступили к распродаже имущества муниципального унитарного предприятия «ПАТП-1». На аукцион выставлено нежилое помещение, которое было арестовано в рамках исполнительного производства. 15 августа состоится аукцион, в ходе которого будет определен новый владелец здания.

Начальная цена торгов на здание, расположенное на улице Комсомольской, 106, помещение 163, определена в сумме 978 тыс. 945 рублей. При этом, согласно данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость этого помещения составляет более 2,7 млн рублей.

О том, что продажи имущества орловского транспортного МУПа не избежать, городские власти в последнее время заявляли неоднократно.

МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (ПАТП-1) является одним из основных перевозчиков в областном центре, а также обслуживает 11 дачных маршрутов. Несмотря на то, что городским властям удалось сохранить муниципальные перевозки, предприятие находится в затяжном кризисе. На конец мая сумма долга предприятия составляла около 56 млн рублей, причем 19 млн требовалось погасить немедленно. Именно из-за этой части долга оказались арестованными счета предприятия.

В числе предложений по спасению «ПАТП-1», например, звучала идея по присоединению его к другому муниципальному транспортному предприятию — МУП «ТТП». Однако и «ТТП» находится далеко не в лучшем финансовом состоянии: в марте энергетики грозились отключить подачу электричества из-за долгов в 36 с лишним миллионов рублей.

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