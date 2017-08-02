Куба объявила о новых мерах по укреплению частного сектора

Гавана, , 12:35 — REGNUM Куба 1 августа объявила о новых мерах по контролю своего зарождающегося частного сектора, в котором занято более полумиллиона человек и который призван дать импульс экономике острова, сообщает El Diario.

Пакет мер включает в себя упрощение административных процедур для более чем 200 профессиональных категорий, в которых разрешается развивать свое дело, а также временное приостановление выдачи лицензий для ресторанов и туристической аренды, чтобы выработать механизм по контролю «нарушений».

По последним данным, на острове насчитывается 567 982 «самозанятых», что составляет 12% от всей рабочей силы острова, из которых 32% составляют молодые люди и 33% женщины. Эти данные 1 августа были опубликованном в официальной газете Granma, рупоре Коммунистической партии Кубы.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Марта Елена Феито рассказала, что временное приостановление лицензий для ресторанов и гостиничного бизнеса призвано «исправить недостатки» системы, так как были случаи, когда использовались «сырье, материалы и оборудование незаконного происхождения для занижения налога на прибыль и укрывания доходов».

Также были временно заморожены лицензии на такие виды деятельности, как частный подрядчик, менеджер по продажам жилья, спортивный инструктор, портной, организатор услуг для вечеринок и свадеб, специалист по ремонту электрооборудования и репетитор.

В связи с расширением самозанятости в 2010 году одна из ключевых реформ Рауля Кастро по обновлению социалистической модели и сокращению государственного сектора включала разрешение самозанятости для более чем 200 профессий.

Ранее требовалась конкретная лицензия для каждого из этих видов деятельности, однако новый пакет мер предполагает получение общей лицензии, что позволит «оптимизировать и уменьшить административные процедуры, сократить документацию и расширить профиль деятельности с более комплексным обслуживанием», пояснила Феито.

«Благодаря самозанятости удалось увеличить поставки товаров и услуг с приемлемым уровнем качества и облегчить бремя государства, чтобы сконцентрироваться на более сложных задачах экономического развития», — говорится в тексте статьи из Granma.

Однако новые меры не включают в себя расширение самостоятельной занятости для профессий более высокой квалификации, таких как адвокаты, архитекторы и инженеры, что не позволяет генерировать более высокую добавленную стоимость, и значительный процент населения с высшим образованием в настоящее время не находит никаких перспектив трудоустройства.

Эти профессии связаны только с государственными учреждениями, где зарплаты очень низкие. Средняя заработная плата на Кубе составляет 740 кубинских песо, что эквивалентно $29,6, так что многие выпускники ВУЗов предпочитают выполнять неквалифицированную работу в частном секторе, где они зарабатывают больше денег.

Напомним, 14 июля президент Кубы Рауль Кастро заявил, что Кабмин принял меры по «усовершенствованию» механизмов контроля частного сектора, которые были объявлены 1 августа, а также попросил участников частного сектора следовать закону и исполнять все налоговые обязательства.

Впервые за 58 лет революции кубинские законодательство в июне 2016 года признало существование частного сектора, дав ему надлежащий правовой статус.