«Появление новых биткоинов будет регулярным»

Москва, , 12:23 — REGNUM Появление новой криптовалюты — это закономерный процесс, который будет продолжаться и дальше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

1 августа создатели биткоина запустили новую криптовалюту — Bitcoin Cash. Новая валюта сможет расти и масштабироваться. Так как у традиционного биткоина нет таких функций, он уже стал дешевле, потеряв 5,5% от своей стоимости.

«Это закономерный процесс. Поскольку выпуск биткойнов никем не контролировался, нет регулятора, то такие разделения будут проходить регулярно», — уверен Деев.

По его словам, соревнование между «новым» и «старым» биткоином можно сравнить с конкуренцией между большими корпорациями за выпуск компьютера большей мощности.

«Только сейчас такой корпорацией может стать продвинутый программист, который захочет изменить экосистему вокруг себя и сделать её более доступной. В этом как сила, так и слабость криптовалют», — считает Деев.

Криптовалюта биткоин с 1 августа разделена на две виртуальные валюты: наряду с Bitcoin (BTC) его создатели запустили Bitcoin Cash (BCC). Bitcoin Cash отличается от обычных биткоинов тем, что протокол его сети позволит валюте расти и масштабироваться: емкость ее блока может достичь 8 Мб против 1 Мб у традиционного биткоина.

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