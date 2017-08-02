ЕГАИС в Якутии: «Торговые точки закрываются или уходят в тень»

Якутск, , 13:12 — REGNUM «Как можно в Арктику провести полноценный интернет!», — этим вопросом задаётся председатель союза торговых работников Ирина Котенко в свете необходимость реализовывать весь алкоголь через систему ЕГАИС и проводить все продажи через онлайн-кассы. Она высказал корреспонденту ИА REGNUM мнение, что все эти требования в республике пока приводят только к сокращению легальных торговых точек и уходу предпринимателей в тень.

«Есть такие населённые пункты, куда просто невыгодно тянуть интернет. Это экономически необоснованные затраты. Если уж мы берём Свердловскую область, это почти центр, и там тоже есть такие сёла, то что можно говорить о нашей Якутии? Как можно в Арктику провести полноценный интернет? Никак. Только очень дорогой в обслуживании, настолько, что его невозможно будет использовать в торговле», — отметила Ирина Котенко.

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Она напоминает о том, что Якутия очень большая, это 20% от всей территории России, на которой всего проживает 900 тыс. населения. Расстояния между населёнными пунктами очень большие, и проводить во многие из них интернет просто невыгодно. В связи с этим большая часть территории Якутии пока освобождена от необходимости ставить онлайн-кассы, так как интернета там нет. Что касается ЕГАИС, то здесь никаких послаблений нет, и, естественно, точки закрываются, подчеркнула Ирина Котенко.

«А с 1 июля 2018 года во всех магазинах должны быть задействованы ЕГАИС и кассы-онлайн. Либо закрываться, либо идти на какой-то сетевой интернет, а это дополнительные вложения и дорогое удовольствие. Есть такие места, где это однозначно невыгодно», — сообщила председатель союза торговых работников республики.

Она напоминает, что предприниматели Якутии просили исключить регион из списка территорий России, подпадающих под необходимость введения онлайн-касс и ЕГАИС, но не были услышаны.

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«Нас приравняли к полноценной территории России, притом, что мы логистически даже зажатая республика в РФ: выбраться можно самолётами, а ввезти только автомобилями или по реке, но никто же об этом не думает. Мы сначала создаём эти проблемы, усиленно, мощно, а потом начинаем думать, причём думать снизу, как это исправить. Сейчас будет очень сложно в улусах восстановить работу по поставкам продуктами питания. Высокомаржинальный алкоголь смог бы сохранить определённые наценки на социально значимый товар, на которой мы не имеем права делать наценку выше, чем разрешено, и включать в их цену транспортные расходы. При этом у нас господдержка вычеркнута полностью из госпрограмм, мы ни рубля не получаем. А выравнивание энерготарифов — это только поддержка для штанов торговли. Основные расходы — транспорт, отчисления в ПФР, и самое главное — оплата отпусков работникам, это минимум 100 тысяч на каждого с учётом дороговизны авиабилетов», — сказала Ирина Котенко.

Она также сообщила о том, что пока тестовая программы для работы с онлайн-кассами очень сырая, и её не стоило вводит, пока она не доработана.

«Я не понимаю, куда и зачем спешить. Вы лучше наведите порядок в нелегальном бизнесе, обратите на него внимание, заставьте его выйти из тени. Но пока идёт всё наоборот: все уходят в тень, а не выходят из неё», — констатировала председатель союза торговых работников Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, оборудовать магазины онлайн-кассами обязали предпринимателей только из 10 городов и посёлков Якутии. Остальные были освобождены от этой обязанности в связи с тем, что в населённых пунктах, где расположены магазины, установить их не позволяет скорость интернета.

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