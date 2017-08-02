Поиски энергонезависимости от России: Литва надеется на нидерландский СПГ

Вильнюс, , 13:20 — REGNUM Литва продолжает игры в энергетическую независимость от России. Так, во вторник, 1 августа, Klaipedos Nafta, оператор нефтегазового терминала в литовской Клайпеде, сообщил, что нидерландско-британская компания Royal Dutch Shell впервые поставит в этот терминал груз сжиженного природного газа (СПГ). Правда, речь идет совсем о небольшом объеме энергоносителя.

Klaipedos Nafta, выбирая поставщика энергоносителя, провела международный конкурс. В нем участвовало три претендента: Litgas, Skangas и международная энергетическая и нефтехимическая компания Shell Western LNG BV (Shell). Последняя предложила наиболее выгодную для Литвы цену — 23,16 евро за МВт*ч. Предложение двух других компаний оказалось не таким привлекательным: Litgas говорила о 28 евро за МВт*ч, а Skangas — о 35 евро за МВт*ч. В результате Klaipedos Nafta отдала предпочтение нидерландско-британской компании.

Соответствующий контракт на 400 тыс. евро стороны подписали 10 июля 2017 года. Так, первая поставка всего тысячи кубометров газа должна будет осуществиться небольшими судами в период с 15 августа по 30 сентября. Конкретные даты станут известны только после согласования графика занятости транспортного судна. Небольшие объемы СПГ, завозимые Shell, будут использовать для газораспределительной станции, которую как раз заканчивает строить Klaipedos Nafta.

После того, сжиженный газ загрузят в хранилища распределительной станции, начнутся мероприятия по запуску и настройке до января 2018 года. К этому времени к эксплуатации должны будут подготовить все пять резервуаров, емкость каждого из которых составит тысячу кубометров. Планируется, что новые распределительные станции откроют для всех поставщиков. Поэтому уже этой осенью компании смогут резервировать услуги по перегрузке терминала Клайпеда, поставляя таким образом СПГ в Балтийский регион. Сама же распределительная станция обходится Литве недешево: стоимость проекта достигает 27,7 млн евро.

Представитель нидерландского посольства, в свою очередь, подчеркнул, что в его стране СПГ активно используют как в промышленности, так и в других сферах деятельности человека. Поэтому первая поставка компанией сжиженного газа в Литву — это один из важных шагов развития этого вида энергоносителей в Балтийском регионе, считает посол.

Напомним, что по итогам прошлого года доля норвежской Statoil по объемам поставок газа в Литву составила 60%, доля «Газпрома» сократилась на треть. В то же время потребление голубого топлива в Литве год за годом сокращается. Так, если еще в 2016 году этот показатель находился на уровне 24 млн МВт*ч, то в этом году, по прогнозам экспертов, составит 22 млн МВт*ч.

Учитывая эту тенденцию, Литва пытается активнее использовать свой плавучий СПГ-терминал «Независимость», мощность которого достигает 4 млрд кубометров газа в год. В результате оказалось, что этих мощностей недостаточно, и с экономической точки зрения этот терминал для Литвы крайне сомнителен. Хотя в текущем году планируется увеличить загрузку терминала в несколько раз.

Что касается конкретно попыток закупки иностранного СПГ в Литве, то в начале июля этого года президент республики Даля Грибаускайте по итогам встречи с президентом Дональдом Трампом в Варшаве заявила, что поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся уже в августе этого года. Речь идет о поставке в порта Клайпеду, что, по словам Грибаускайте, должны стать важным шагом в «энергетической независимости» от России всей Прибалтики.

Стоит отметить, что с поставками американского СПГ в Литву уже произошло несколько курьезных моментов. В июле, как передавало ИА REGNUM, компания по поставкам и торговле газом Lietuvos duju tiekimas (LDT) подписала договор с американской компанией Cheniere Marketing International и купила у нее груз сжиженного природного газа, который должен прийти в литовский терминал в сентябре, что станет четвертым грузом СПГ, приобретенный компанией LDT в 2017 году, а Natural Gas Fenosa — четвертым поставщиком СПГ в Литве. Поставка первых 140 тыс. кубометров литовская сторона уже оплатила, но точное происхождение этого энергоносителя, писали СМИ, пока не удалось установить.

Также Литва закупала СПГ у американской компании Koch Supply & Trading. Однако груз пришел не из США, а из Норвегии, откуда оно поступает на терминал в Клайпеду без американских посредников.

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