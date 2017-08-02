В Керчь прибыла одна из двух плавопор для перевозки арок Крымского моста

Симферополь, , 11:55 — REGNUM Одна из двух плавучих опор для транспортировки и подъёма арок Крымского моста прибыла к керченскому берегу, сообщает 2 августа пресс-служба Министерства транспорта РФ.

В пресс-службе сообщили, что плавопора покинула причальную стенку «Севморзавода» 30 июля сразу после завершения военно-морского парада, посвящённого Дню ВМФ.

«Караван дошел до якорной стоянки в акватории Черного моря в 5 км от острова Тузла вечером 1 августа. Утром 2 августа плавопора ошвартована на глубоководной набережной керченского судостроительного завода «Залив», — говорится в сообщении.

Отмечается, что плавучая система представляет собой две идентичные плавопоры, в основе которых — понтоны, снабжённые специализированным палубным оборудованием. Длина плавопоры — более 60 метров, ширина — 35 метров, а высота — около 12 метров.

Система построена на старейшем предприятии Севастополя — «Севастопольском морском заводе».

«Плавопоры — это полностью автономные сооружения, на борту которых установлены дизель-гидравлические станции для питания всего электрического оборудования и системы балластных насосов для наполнения балластных отсеков», — добавили в министерстве.

Система позволяет менять осадку плавопоры на 3 метра и обеспечивает снятие пролётных строений с берегового стапеля, при этом контроль управления балластной системой полностью автоматизирован.

После того, как все подготовительные работы будут завершены, арочные пролёты будут перевезены и смонтированы в проектное положение. Уникальная операция пройдет в августе-сентябре 2017 года.

Напомним, строящийся мост через Керченский пролив соединит Крымский полуостров и материк. Строительство ведётся за счет средств федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля была завершена сборка автодорожной арки Крымского моста, в которую входят более 200 крупных элементов, в том числе арочные своды и блоки ортотропных плит. Кроме того, к установке на фарватерные опоры готова железнодорожная арка.

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Открыть мост для движения машин планируют в декабре 2018 года, для поездов — 1 декабря 2019 года. Общая стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей.

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