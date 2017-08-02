За рекламу депутата Госсовета Чувашии накажут завод

Чебоксары, , 11:43 — REGNUM Дело о рекламе депутата Госсовета Чувашии Андрея Углова, которая появилась вне агитационного периода, завершилось в суде в пользу антимонопольщиков. Об этом свидетельствует решение Первого арбитражного апелляционного суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о рекламной конструкции, размещённой в 2016 году по Московскому проспекту в Чебоксарах, где депутат поздравляет с днём учителя. Внимание антимонопольщиков привлёк текст рекламы: «С Днем учителя! Углов Андрей Александрович. Генеральный директор АО «Элара», депутат Государственного Совета Чувашии». На щите также была размещена фотография парламентария.

Реклама привлекла внимание антимонопольщиков в ходе контроля за соблюдением требований федерального закона «О рекламе». В УФАС отмечают, что были нарушены требования чч. 4, 5 статьи 10 закона о рекламе («Социальная реклама»).

«Использование на рекламных конструкциях изображений физических лиц, представляющих политические партии, указание на наличие у того или иного человека статуса депутата преследует цель сформировать положительный имидж, то есть повлиять на общественное мнение о конкретном упомянутом в политической рекламе лице или о политической партии. Следовательно, вне зависимости от визуального оформления рекламных конструкций, они выполняют роль политической рекламы, которая запрещена вне пределов агитационного периода в соответствии с избирательным законодательством», — поясняют в Чувашском УФАС.

Так как данная рекламная конструкция принадлежит предприятию и располагается на участке, который находится в собственности научно-производственного комплекса «Элара», то к ответственности в виде 100 тыс. рублей штрафа антимонопольщики привлекли завод. Арбитражный суд Чувашии встал на сторону УФАС. Решение суда оставил без изменения Первый арбитражный апелляционный суд во Владимире.

«Антимонопольный орган и суд пришли к правильному выводу о том, что рассматриваемая информация, представленная в таком формате ее донесения до граждан, привлекает внимание именно к Углову А.А. — генеральному директору Общества, представляющего Государственный Совет Чувашии, и, как следствие, является нарушением целевого использования рекламной конструкции, с нарушением требований, установленных к социальной рекламе частями 4, 5 статьи 10 закона о рекламе», — говорится, в частности, в решении суда.

Также отмечается, что штраф в размере 100 тысяч рублей «отвечает принципам разумности и справедливости, соответствует тяжести совершенного правонарушения».

Напомним, в сентябре 2016 года в Чувашии прошли выборы в Госсовет республики. Весной общественники обратили внимание УФАС на политическую рекламу в Чебоксарах. В антимонопольной службе общественников поддержали. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ответе УФАС, в частности, говорится, что «размещение агитационных материалов на рекламных конструкциях допускается в период проведения агитации по вопросам референдума и предвыборной агитации. Был направлен запрос в ЦИК для уточнения агитационного периода, но затем дело сошло на нет. Рекламные политические конструкции остались на месте — ровно до тех пор, пока не прошли парламентские выборы.

Читайте также: Политическая реклама на щитах в Чувашии незаконна