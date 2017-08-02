«Планомерное снижение курса рубля продолжится»

Москва, , 11:20 — REGNUM Американским нефтедобытчикам удалось сбить рост нефтяных цен и ослабить курс российской валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

«Запасы сланцевой нефти в США выросли вопреки прогнозам, поэтому нефть марки Brent быстро вернулась к цене 51,5 долларов за баррель, а рубль продолжил слабеть», — отметил Волков.

По его наблюдениям, ослабление российской валюты началось 1 августа и подобная динамика в ближайшее время сохранится.

«Курс уверенно укрепился выше 60 рублей за доллар, торгуясь после начала торгов в районе 60,6 к доллару. Часть потерь валюта может отыграть, но все же тренд на ослабление очевиден», — считает Волков.

С его точки зрения, до конца недели курс рубля вряд ли будет больше 61 рубля за доллар и 72 к евро. Между тем, есть и факторы, которые могут еще сильнее ударить по российской валюте.

«Подписание закона о санкциях против РФ президентом США Дональдом Трампом может спровоцировать продажи валюты в краткосрочном периоде», — опасается Волков.

В целом, по его словам, планомерное ослабление рубля будет продолжаться, поскольку давление на валюту постепенно усиливается.

«Фактор роста рубля сейчас может быть только в нефти, перспективы которой весьма неопределенные. Поэтому уже в сентябре-октябре мы увидим попытки курса приблизиться к 63 рублям за доллар», — предполагает Волков.

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