Банки разработают систему контроля по борьбе с отмыванием доходов

Москва, , 11:09 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Закрепляется возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов, для организаций, входящих в банковскую группу (банковский холдинг).

Предполагается, что головная кредитная организация банковской группы или холдинга будет разрабатывать и утверждать целевые правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также контролировать соблюдение этих правил. Такие правила должны определять в том числе порядок обмена информацией.

Кроме того, устанавливается, что при проведении упрощенной идентификации клиента — физического лица идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и бенефициарного владельца не проводится.

«Принятие законопроекта будет способствовать регулированию отношений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечают авторы инициативы.