Жители СПВ Ванино пожаловались на безобразное автобусное сообщение

Ванино, Хабаровский край, , 13:19 — REGNUM Жители свободного порта Ванино пожаловались на безобразное автобусное сообщение между населенными пунктами порто-франко. С нерадивым перевозчиком второй год борются и местные власти, и ОНФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Жители столицы Камчатки жалуются на нехватку автобусов

Жители посёлка Октябрьский-2 пожаловались в ОНФ на то, что они остались без автобусного сообщения с районным центром — посёлком Ванино. В своем письме люди написали, что их фактически лишили возможности поехать на приём к врачу, в Центральную районную больницу, отвезти детей в спортивные комплексы, которые все расположены именно в райцентре. Большинство жителей Октябьского-2 работают на предприятиях, расположенных в Ванино. И теперь у них серьезные проблемы из-за постоянных опозданий на работу.

«Мы вынуждены идти пешком несколько километров, ловить попутку или вызывать такси, а это дорого для многих», — написали в своем обращении жители поселка.

«Долгое время в этот поселок ходили два автобуса. Теперь один автобус ходит по утрам, а второй и вовсе отменен. Есть возможность добираться до райцентра междугородним автобусом. Но его остановка в этом населенном пункте не обязательна. Жители вынуждены ежедневно звонить в диспетчерскую автотранспортного предприятия, узнавать будет ли остановка, есть ли места. Часто оказывается, что нет. В Октябрьском-2 проживают тысячи человек. Этим людям необходимо создать комфортные условия для жизни. А делается, на мой взгляд, нечто противоположное», — прокомментировала ситуацию руководитель рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Любовь Пассар.

Активист ОНФ полагает, что на проблему должны обратить самое серьезное внимание Минтранс Хабаровского края и главное управление по внутренней политике региона.

Пассажирские автобусные перевозки на побережье Татарского пролива Хабаровского края осуществляет единственное автотранспортное предприятие — ООО «Совтранс». Перевозчик обслуживает сразу два прибрежных района — Ванинский и Советско-Гаванский. В приёмной руководителя «Совтранса» секретарь сообщила, что «никого нет», и рекомендовала позвонить завтра — «может быть, сумеете кого-нибудь застать».

«Мы в настоящее время, причём уже не в первый раз, проводим контрольные проверки на этом предприятии. На завтра назначено рабочее совещание, на которое будут приглашены руководители ООО «Совтранс». Мы будем добиваться от перевозчика выполнения своих обязанностей», — сообщила первый заместитель главы Ванинского района Зинаида Андреева.

Между тем, в 2016 году жители несчастного поселка Октябрьский-2 уже обращались в ОНФ и властные структуры все с той же проблемой: автобусы «Совтранса» «самопроизвольно» исчезают с маршрутов, заставляя жителей, среди которых много пожилых людей и мам с маленькими детьми, метаться в поисках средства передвижения.

«В 2016 году, после вмешательства ОНФ, автобусы вернулись на линию. Теперь ситуация повторяется. Люди в своем письме пишут, что регулярное автобусное сообщение появляется лишь в преддверии визитов высокопоставленных чиновников и самые холодные дни года. Люди также утверждают, что перевозчик и чиновники считают этот маршрут убыточным, да и автобусов не хватает», — добавила Любовь Пассар.

Запросы по поводу происходящего активисты ОНФ направили в региональный Минтранс и руководителям прибрежных районов.

Читайте также: В Якутске подорожает проезд: жители заподозрили коррупцию и взывают к УФАС

Как сообщало ИА REGNUM, перебои с автобусными перевозками, которые, к тому же, регулярно дорожают, давно стали проблемой для регионов ДФО. Так, на Камчатке жители регулярно жалуются на отсутствие автобусов на нужных маршрутах. Власти между тем уверяют, что все пассажирские маршруты работают стабильно.

В Якутске в октябре 2016 года подорожание проезда в автобусе привело к возмущению жителей и обращениям в УФАС: люди заподозрили чиновников в коррупции. Жители также винят власти в том, что автобусы в Якутске грязные, старые и некомфортные.