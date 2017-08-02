В Бразилии зафиксирован небывалый профицит торгового баланса

Бразилиа, , 09:52 — REGNUM Бразилия в первые семь месяцев 2017 года накопила профицит торгового баланса в 42,514 млрд, что стало самым высоким показателем за всю историю страны, такие данные 1 августа предоставило бразильское правительство, сообщает ИА EFE.

Сальдо торгового баланса по состоянию на июль 2017 года на 50,6% превышает показатель за аналогичный период 2016 года ($28,227 млрд), что до настоящего времени также было рекордом, по данным, опубликованным министерством промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии.

Исторический показатель профицита стал результатом разницы между экспортом за семь месяцев на рекордные $126,479 млрд и импортом объемом $83,956 млрд.

В то время как зарубежные продажи выросли на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, закупки за рубежом выросли на 7,2% по сравнению с тем же периодом.

Хороший годовой результат получится благодаря положительному сальдо в июле, когда экспорт превысил импорт на $6,298 млрд, лучший результат Бразилии для этого месяца с 1989 года, когда начали фиксировать данные показатели.

Результат, накопленный в течение первых семи месяцев 2017 года, подтверждает новый прогноз правительства Бразилии, которое рассчитывает закончить год с рекордным профицитом торгового баланса в $60 млрд, что на 5 млрд выше ожиданий месяцем раньше.

«Рекордному торговому балансу способствовал рост цен и объемы отгруженной продукции», — пояснил министр внешней торговли Бразилии.

Например, в июле экспорт кукурузы вырос на 93,7%, меди — на 88,2%, сырой нефти — на 72,0% и говядины — на 38,5%.

В Бразилии также фиксируется в первые семь месяцев 2017 года значительное увеличение продаж некоторых товаров, таких как сталь (69,2%), железо (43,5%) и сахар (28,0%), а также топливных масел (136,7%), грузовых автомобилей (57%), легковых автомобилей (54,9%) и тракторов (52,6%).

Что касается направлений, то Китай вновь выступил в качестве основного пункта назначения бразильского экспорта с ростом продаж до 31,4% или $32,3 млрд за первые семь месяцев года.

Напомним, в указанный период увеличился на 29,9% экспорт Бразилии в Аргентину, в основном легковых и грузовых автомобилей и тракторов. За первое полугодие Бразилия направила в Аргентину товаров на $9,8 млрд, что сделало Аргентину третьим ключевым направлением экспорта для Бразилии.

Экспорт в США за указанный период 2017 года увеличился на 21,3% до $15,2 млрд, что сделало эту страну вторым по величине торговым партнером Бразилии.

Однако, несмотря на хорошие результаты по экспорту товаров, прогнозы по росту бразильской экономики ухудшаются. В мае 2017 года официальные власти снизили прогноз с 1% до 0,5% ВВП, а на рынках считают, что экономика Бразилии вырастет только на 0,34% в 2017 году.