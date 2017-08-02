Bloomberg: Миллиардеры РФ увеличили свой доход

Москва, , 09:49 — REGNUM За первые 7 месяцев 2017 года совокупное состояние 28 российских миллиардеров выросло почти на $10 млрд, следует из глобального рейтинга долларовых миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Индекс рассчитывался на основе стоимости акций на биржах и данных отчетностей компаний, в которых бизнесмены имеют доли.

Так, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в $17,3 млрд, стал самым богатым человеком в России. На втором месте находится глава «Норильского никеля» Владимир Потанин ($16,6 млрд), третью позицию занимает председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг ($15,5 млрд).

Также в рейтинг самых богатых людей в РФ вошел основатель USM Holdings Алишер Усманов, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман и глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.