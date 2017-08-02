Глава МЭР назвал главную проблему мирового рынка

Шанхай, Китай, , 09:36 — REGNUM Глава Минэкономики России Максим Орешкин, выступая на седьмой встрече министров торговли БРИКС в Шанхае, заявил о безальтернативности Всемирной Торговой организации (ВТО).

По его словам, «притворяться», что система ВТО «прекрасна и не нуждается в оптимизации», нельзя, однако альтернатив ей нет.

«ВТО — уникальная международная организация со своими глобальными правилами торговли, которая гарантирует единое игровое поле для всех его участников»,— сказал Орешкин.

Он пояснил, что считает необходимым постепенное улучшение ВТО, при этом необходимо сохранить баланс между правами и обязательствами членов ВТО, не разрушая его «опрометчивыми действиями».

Министр также отметил, что одной из важных проблем мирового рынка стало то, что некоторые страны отошли от международных правил ВТО, перейдя к подходу «делаю, что хочу». Эта тенденция выявилась в ходе подготовки саммита G20 в Гамбурге.

«ВТО была создана именно для того, чтобы бороться этим. Поэтому жизненно важно для нас противостоять критике системы многосторонней торговли и ВТО», — заключил Орешкин.