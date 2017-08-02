Банк «Крыловский» потерял лицензию и капитал

Москва, , 09:24 — REGNUM Решение об отзыве лицензии у АКБ «Крыловский» (Краснодар) принято Банком России, сообщили 2 августа в пресс-службе регулятора.

«Приказом Банка России от 02.08.2017 № ОД-2190 с 02.08.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (акционерное общество) АКБ «Крыловский» (АО) (рег. № 456, г. Краснодар)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что банк получал основную прибыль от привлечения денежных средств физических лиц. В текущем году кредитная организация стала проводить агрессивную политику привлечения денежных средств населения.

Регулятор применял к банку меры надзорного реагирования. Два раза были введены ограничения на привлечение вкладов, и один раз — запрет.

26 июля в банке была проведена проверка, во время которой выяснилось, что имеется недостача денежных средств.

«Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что по состоянию на 1 июля 2017 года банк «Крыловский» занимал 360 место в российской банковской системе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа «Агентство по страхованию вкладов» запросило у Банка России увеличение кредита на 210 млрд рублей.

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