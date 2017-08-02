Две криптовалюты: Биткоин раскололся надвое

Москва, , 09:17 — REGNUM Криптовалюта биткоин с 1 августа разделена на две виртуальные валюты: наряду с Bitcoin (BTC) его создатели запустили Bitcoin Cash (BCC).

Раскол связан с новым протоколом криптовалюты, который, по мнению создателей, увеличит работоспособность сети и скорость операций. Однако перешли на него не все участники сети биткоинов.

Транзакции по криптовалюте стали проходить по двум путям, что и привело к запуску второй криптовалюты.

В связи с появлением Bitcoin Cash (BCC) старая валюта — Bitcoin (BTC) — упала в цене на 5,5%.

Ожидается, что переход на новую систему займёт от нескольких часов до суток. Bitcoin Cash отличается от обычных биткоинов тем, что протокол его сети позволит валюте расти и масштабироваться: емкость ее блока может достичь 8 Мб против 1 Мб у традиционного биткоина.

Уточняется, что все владельцы «традиционных» биткоинов могут получить аналогичное количество Bitcoin Cash, если такая операция доступна на бирже пользователя.