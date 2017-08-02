На ж/д вокзалах Москвы внедрят электронные очереди

Москва, , 09:11 — REGNUM В Москве кассы железнодорожных вокзалов начали оснащать системой электронной очереди. До 2017 года электронная очередь в кассы, обслуживающие направления дальнего следования, появится на восьми вокзалах, сообщается на портале мэра Москвы.

Терминалы и электронные табло уже появились на Ленинградском, а до конца года их установят еще на семи вокзалах столицы, кроме Савеловского.

Пассажирам нужно будет распечатать бумажные талончики через терминал, как в банке. Когда очередь подходит, на электронном табло загорится номер талона и номер билетной кассы».

«Такой механизм позволяет равномерно распределить нагрузку между кассами», —пояснили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года президент ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров заявил, что система электронных очередей в кассы поездов дальнего следования будет введена в текущем году на 24 вокзалах крупнейших вокзалах России.

Кроме того, будет внедрена электронная система оценки качества обслуживания пассажиров.