Возвращение юаня 2.0: Валюта КНР незначительно уступила доллару США

Пекин, , 08:58 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному ЦБ КНР, по состоянию на 2 августа паритетный курс национальной валюты КНР к доллару США составил 6,7205 юаня за доллар. Таким образом, в третий рабочий день 32-й недели доллар США усилился на 57 базисных пунктов.

Укрепление доллара не стало неожиданностью для большинства финансистов, которые еще 1 августа предсказали укрепление доллара после стремительного скачка паритетного курса накануне, пишет «Синьхуа».

Всего за два дня — с 31 июля по 1 августа — национальная валюта КНР укрепилась по отношению к доллару сразу на 135 базисных пунктов, вызвав обеспокоенность у ряда западных аналитиков.

Власти КНР подчеркнули, что укрепление юаня вызвано глобальными финансовыми процессами и не контролируется со стороны китайского правительства. Напомним, ранее Народный банк Китая заявлял, что любые колебания курса юаня в пределах 2% являются естественными и не влекут последствия для экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 1 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7148 юаня за доллар.

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