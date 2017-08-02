«Рубль в опасной ситуации»

Москва, , 08:54 — REGNUM Для рубля сложилась потенциально очень опасная ситуация, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

«1 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России, а поздно вечером нефть марки Brent обвалилась более чем на 3,0% с $52,70 за баррель до $50,90», — напомнил эксперт.

«Если новые санкции отчасти 1 августа уже были отыграны, российский рубль снизился по отношению к доллару США почти на 1%, достигая отметки 60,30 рубля и к евро чуть меньше, достигая котировки 71,20 рубля, то обвал нефти сегодня еще предстоит отыграть», — считает Быков.

«Таким образом, сегодня, 2 августа, рубль склонен продолжить снижение к доллару США до отметки 61,00−61,50 и к евро до отметки 71,50−72,00», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 августа Центральный банк России установил официальные курсы валют. Курс доллара США понизился на 22 копейки и составил 59,8454 рубля. Курс евро повысился на 27 копеек и составил 70,7313 рубля.

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