Москва, , 08:10 — REGNUM Торги на Мосбирже 1 августа открылись ослаблением рубля против американской и европейской валют. К закрытию биржи евро закрепился выше отметки 71,00 рубля впервые с ноября 2016 года. Курс доллара восстановился до 60,35 рубля. Драйверами снижения курса рубля выступили падение цен на нефть и геополитические риски, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Цена на Brent снизилась с азиатского максимума $52,91 на 3,87%, до $50,86. Снижению нефтяных котировок способствовали несколько факторов: технический — пробой трендовой, укрепление доллара в рамках коррекции на рынке Форекс, а также сообщение Reuters, что страны ОПЕК пятый месяц подряд увеличивают добычу нефти, нарушая условия сделки, заключенной в декабре.

2 августа Brent торгуется по $51,32 (-0,18%). После резкого снижения котировок рынок обычно уходит во флэт на 24−40 часов. В Азии нефть находится под давлением, так как Американский институт нефти отразил в своем отчете увеличение запасов нефти в США на 1,78 млн баррелей. На американской сессии выйдет аналогичный отчет от Минэнерго США.

Курс доллара несколько раз пытался пройти 60,35 рубля. Страсти между Россией и США накаляются, что плохо для национальной валюты. Если нефть продолжит сползать к $50,25 за баррель, то доллар подорожает до 60,70 рубля. Евро держит курс к 72 рублям.

Напомним, 1 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 57,00 коп. (+0,95%), до 60,35 руб., курс евро — на 71,26 коп. (+0,73%), до 71,26 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (-21,6%), евро/рубль — 258,3 млн евро (-9,3%).

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